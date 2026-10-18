Napoli : Massimiliano Allegri manque l’entraînement en raison d’un état grippal

Après la défaite au Penzo face à Venezia, Napoli a repris l’entraînement ce matin au SSC Napoli Training Center en vue de son prochain match de Ligue des champions, mardi à 21 h au Maradona contre Bodo/Glimt. Les joueurs titularisés hier ont effectué un travail de récupération, tandis que le reste du groupe a suivi un entraînement individuel, puis une séance de travail aérobie.