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Allegri NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Napoli : Massimiliano Allegri manque l’entraînement en raison d’un état grippal

SSC Naples
M. Allegri
Serie A

Entraînement matinal en vue du match de Ligue des champions prévu mardi

Après la défaite au Penzo face à Venezia, Napoli a repris l’entraînement ce matin au SSC Napoli Training Center en vue de son prochain match de Ligue des champions, mardi à 21 h au Maradona contre Bodo/Glimt. Les joueurs titularisés hier ont effectué un travail de récupération, tandis que le reste du groupe a suivi un entraînement individuel, puis une séance de travail aérobie.

  • Comme l’indique le communiqué du Napoli, Massimiliano Allegri, atteint d’un état grippal, n’a pas participé à la séance d’entraînement.


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