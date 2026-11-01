Massimiliano Allegri (suspendu) s’apprête à suivre depuis les tribunes un Juventus-Napoli en tant que grand ancien, mais avec de grandes difficultés pour composer son équipe. Rasmus Hojlund a dû déclarer forfait en raison d’un syndrome grippal et Lorenzo Lucca débutera à sa place.

S’exprimant sur Dazn avant le match, le directeur sportif Giovanni Manna n’a pas mâché ses mots à l’égard de l’avant-centre passé par l’Udinese. Aujourd’hui plus que jamais, celui-ci devra montrer que la patience dont il a bénéficié jusqu’ici en valait la peine et qu’il est à la hauteur d’un maillot aussi lourd à porter que celui du Napoli.