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Lucca NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Napoli, Manna : « Lucca doit montrer qu’il mérite de porter ce maillot. De la patience, oui, mais pas trop. »

Juventus FC
SSC Naples
Serie A
Juventus FC vs SSC Naples

Le directeur sportif du Napoli ne fait pas dans la demi-mesure au sujet de l’avant-centre titulaire aujourd’hui.

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Massimiliano Allegri (suspendu) s’apprête à suivre depuis les tribunes un Juventus-Napoli en tant que grand ancien, mais avec de grandes difficultés pour composer son équipe. Rasmus Hojlund a dû déclarer forfait en raison d’un syndrome grippal et Lorenzo Lucca débutera à sa place.

S’exprimant sur Dazn avant le match, le directeur sportif Giovanni Manna n’a pas mâché ses mots à l’égard de l’avant-centre passé par l’Udinese. Aujourd’hui plus que jamais, celui-ci devra montrer que la patience dont il a bénéficié jusqu’ici en valait la peine et qu’il est à la hauteur d’un maillot aussi lourd à porter que celui du Napoli.

  • UN MATCH IMPORTANT POUR GAGNER EN RÉGULARITÉ

    « C’est un match important pour nous, car nous n’avons jamais enchaîné deux victoires et nous voulons nous inscrire dans la continuité. Nous devons livrer une bonne prestation face à une équipe forte, qui traverse une période compliquée, mais qu’il ne faut pas sous-estimer. Nous allons essayer de montrer nos valeurs sur le terrain. » 

  • NOUS AVONS LES MOYENS DE L'AFFRONTER

    « Un match vraiment difficile. Aujourd’hui, je m’attends à ce qu’ils démarrent fort. Nous avons les moyens d’y faire face. Le match sera très long et il faudra rester concentrés de la première à la dernière minute. »

  • Lucca ? Patience, oui, mais pas trop.

    « Il faut être patient, mais pas trop non plus, car le supporter n’est jamais patient. Lorenzo a tout pour lui et doit prouver chaque jour qu’il mérite le maillot du Napoli. J’attends de lui une grande prestation, c’est de là que viennent les buts. Marianucci progresse, il a de l’énergie et un état d’esprit positif. Il peut nous aider compte tenu de la façon dont nous jouons en ce moment. »

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