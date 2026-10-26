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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Napoli : blessures pour Badiashile et Spinazzola, le point médical

SSC Naples
B. Badiashile
L. Spinazzola
Serie A

Le défenseur central et le joueur de couloir se sont blessés lors du match contre la Roma.

Le site officiel du Napoli fait le point dans un communiqué sur l’état de santé de Badiashile et Spinazzola, blessés lors du match de samedi soir contre la Roma.


Benoit Badiashile a passé aujourd’hui des examens d’imagerie au Pineta Grande Hospital, qui ont révélé une lésion par étirement de grade intermédiaire du droit fémoral droit.


Dans les dernières minutes du match contre la Roma, Leonardo Spinazzola a ressenti une gêne musculaire. Les examens ont révélé une lésion de faible grade du biceps fémoral de la cuisse droite.

  • Après le match de samedi, les joueurs ont repris l’entraînement en vue de la prochaine rencontre de championnat, mercredi à 20 h 45 au Brianteo face à Monza. Le groupe a participé à une séance matinale consacrée à la mise en route et au travail technico-tactique. Rrahmani s’est entraîné avec le groupe.


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