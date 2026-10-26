Le site officiel du Napoli fait le point dans un communiqué sur l’état de santé de Badiashile et Spinazzola, blessés lors du match de samedi soir contre la Roma.





Benoit Badiashile a passé aujourd’hui des examens d’imagerie au Pineta Grande Hospital, qui ont révélé une lésion par étirement de grade intermédiaire du droit fémoral droit.





Dans les dernières minutes du match contre la Roma, Leonardo Spinazzola a ressenti une gêne musculaire. Les examens ont révélé une lésion de faible grade du biceps fémoral de la cuisse droite.