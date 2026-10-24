Napoli, Allegri à propos du milieu de terrain : « J’en ai aligné trois, ils sont libres de jouer »

Massimiliano Allegri, entraîneur de Napoli, s’exprime au micro de DAZN avant le match contre la Roma.
Sur les missions de De Bruyne au milieu de terrain :
« J’en ai aligné trois au milieu de terrain, il faut les laisser libres de jouer. »
Massimiliano Allegri, entraîneur de Napoli, s’exprime au micro de DAZN avant le match contre la Roma.
Sur les missions de De Bruyne au milieu de terrain :
« J’en ai aligné trois au milieu de terrain, il faut les laisser libres de jouer. »
Sur l’agressivité individuelle dans les duels :
« Ce sont les détails qui font la différence. Si tu n’es pas agressif, la tâche est plus facile pour les adversaires. Même contre Bodo, nous donnions l’impression de pouvoir encaisser un but trop facilement. »
Comment a-t-il convaincu De Bruyne ?
« Ce n’était pas nécessaire. Je l’ai placé à ce poste et il sait bien se déplacer. Anguissa doit apporter de l’équilibre et McTominay est plus offensif. »
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