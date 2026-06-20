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Gianluca Minchiotti

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Naples se montre confiant concernant l’arrivée de Gila, tandis qu’un transfert de Lucca vers la Lazio est envisagé

SSC Naples
Mercato
Lazio Rome
M. Gila
L. Lucca

Le défenseur a trouvé un accord avec Naples, qui se dit confiant quant à la finalisation d’un transfert avec la Lazio.

Le Napoli accélère pour Mario Gila, identifié par Massimiliano Allegri et le directeur sportif Giovanni Manna comme la priorité pour renforcer la défense en vue de la saison prochaine. Selon Sky, le club azzurro aurait déjà conclu un accord verbal avec le défenseur espagnol, prêt à s’engager pour un contrat de cinq ans.


Cet accord de principe avec le joueur (Espagnol né en 2000, 120 matchs et 2 buts avec la Lazio depuis 2022) acte la phase suivante : les négociations avec le club biancoceleste. À Naples, l’optimisme prévaut quant à la possibilité de trouver un accord avec la formation de Claudio Lotito et de finaliser l’opération dans les prochaines semaines.


  • LUCCA EST-IL AUSSI IMPLIQUÉ DANS CETTE OPÉRATION ?

    Pour faciliter les discussions, une contrepartie technique pourrait être mise sur la table. Rino Gattuso apprécie particulièrement Lorenzo Lucca, un avant-centre qui correspond au profil recherché. Reste à examiner la viabilité financière de l’opération : Naples avait investi 40 millions d’euros la saison dernière entre le prêt, le rachat et les bonus. Pour éviter une moins-value, Naples viserait un transfert d’au moins 33 millions, un montant hors de portée des caisses de la Lazio. La seule solution réaliste pour un passage de Lucca à Formello passerait donc par un prêt sec ou un prêt avec option d’achat.


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