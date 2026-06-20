Le Napoli accélère pour Mario Gila, identifié par Massimiliano Allegri et le directeur sportif Giovanni Manna comme la priorité pour renforcer la défense en vue de la saison prochaine. Selon Sky, le club azzurro aurait déjà conclu un accord verbal avec le défenseur espagnol, prêt à s’engager pour un contrat de cinq ans.





Cet accord de principe avec le joueur (Espagnol né en 2000, 120 matchs et 2 buts avec la Lazio depuis 2022) acte la phase suivante : les négociations avec le club biancoceleste. À Naples, l’optimisme prévaut quant à la possibilité de trouver un accord avec la formation de Claudio Lotito et de finaliser l’opération dans les prochaines semaines.



