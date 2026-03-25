Naples-Milan : les supporters rossoneri pourraient se voir interdire le déplacement, c'est le CASMS qui tranchera

Cette décision fait suite aux signalements de la préfecture de police de Naples, qui a demandé des investigations supplémentaires avant d'autoriser la vente de billets dans le secteur réservé aux supporters visiteurs. Dans l'intervalle, l'Observatoire a invité la Ligue de Serie A à ne pas lancer la vente des billets destinés aux supporters rossoneri. Ce sont désormais le CASMS et la préfecture qui détermineront les éventuelles restrictions, y compris la possibilité que les supporters du Milan résidant en Lombardie ne puissent pas suivre leur équipe à l'extérieur au stade Maradona. Une décision est attendue dans les prochains jours.







