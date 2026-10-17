Getty Images
Traduit par
Naples face à un dilemme concernant le contrat de Scott McTominay, alors que l’avenir de son milieu de terrain vedette reste incertain
L’attention se porte désormais sur les négociations contractuelles
Les discussions en cours sur le contrat de McTominay ont remis en lumière la stratégie de Naples pour conserver ses joueurs clés. Les informations de Football Italia concernant sa prolongation, ainsi que le précédent Khvicha Kvaratskhelia, mettent en évidence un écart entre les positions de l’entourage du joueur et du club.
Ces chiffres restent des positions rapportées dans le cadre des négociations, et non la confirmation d’un transfert imminent. Toutefois, toute décision à long terme concernant l’effectif nécessite une explication tactique claire, en plus des données financières.
- Getty
La valeur des déplacements dans la surface de réparation
McTominay représente une menace particulière : ce milieu de terrain surgit régulièrement dans la surface de réparation. Sa propension à se projeter vers l’avant modifie la manière dont les équipes adverses défendent face à l’attaquant de pointe de Naples.
Un avant-centre peut mobiliser les deux défenseurs centraux adverses pendant que McTominay attaque un espace que les défenseurs situés plus bas ne peuvent pas couvrir assez vite. Le remplacer par un milieu davantage porté sur la conservation du ballon change complètement ces interactions offensives.
Selon le même rapport, un joueur doit assurer la maîtrise du ballon derrière lui, effectuer la passe et couvrir l’espace laissé libre. Conserver un joueur déjà intégré permet de préserver des automatismes qui n’apparaissent pas dans un résumé de contrat.
Créer de la continuité sur le terrain
Selon Football Italia, les coéquipiers de McTominay connaissent déjà ses déplacements, ses habitudes dans la passe et ses réactions défensives à la perte du ballon. L’arrivée d’un nouveau joueur peut, à terme, améliorer l’équipe, mais ces automatismes essentiels sur le terrain prennent du temps à se construire.
Les modèles actuels de propriété des clubs permettent de comprendre pourquoi les équipes font des choix différents en matière de dépenses et de continuité. L’évaluation sportive du Napoli doit néanmoins rester centrée sur McTominay et sur l’effectif qui l’entoure actuellement.
Les informations relatives aux contrats s’inscrivent, elles aussi, dans une temporalité très différente de celle de la préparation du prochain match. Une rumeur apparue en janvier n’a aucune incidence sur la composition immédiate de l’équipe ni sur les consignes données pour le match.
- Getty Images Sport
Quel avenir pour McTominay ?
Pour l’heure, selon les informations rapportées, aucun accord officiel n’a été conclu entre toutes les parties. Son contrat actuel court jusqu’à l’été 2028. Toutefois, la priorité immédiate de McTominay reste de réaliser de bonnes performances sur le terrain, tandis que les discussions se poursuivent en coulisses.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles