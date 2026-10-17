McTominay représente une menace particulière : ce milieu de terrain surgit régulièrement dans la surface de réparation. Sa propension à se projeter vers l’avant modifie la manière dont les équipes adverses défendent face à l’attaquant de pointe de Naples.

Un avant-centre peut mobiliser les deux défenseurs centraux adverses pendant que McTominay attaque un espace que les défenseurs situés plus bas ne peuvent pas couvrir assez vite. Le remplacer par un milieu davantage porté sur la conservation du ballon change complètement ces interactions offensives.

Selon le même rapport, un joueur doit assurer la maîtrise du ballon derrière lui, effectuer la passe et couvrir l’espace laissé libre. Conserver un joueur déjà intégré permet de préserver des automatismes qui n’apparaissent pas dans un résumé de contrat.