Un derby, encore un, en dehors du terrain, pourrait attendre l’Inter et l’AC Milan, qui suivent depuis plusieurs semaines la situation de Zambo Anguissa : le milieu de terrain camerounais n’a pas encore prolongé son contrat, qui expire en juillet 2027, et peut donc quitter Napoli libre. « J’ai parlé avec Frank et ses agents à la fin du mois d’août. Je le vois tous les jours, il va bien et il est concentré, a déclaré Giovanni Manna, directeur sportif de Naples. Je le dis depuis un an : si nous parvenons à trouver un accord, tant mieux, sinon il a beaucoup donné au club et il n’y aura aucun problème à se séparer en fin de saison. »
Naples, Anguissa demande 6 millions par saison pour prolonger : ce qu’il filtre sur l’AC Milan pour un possible coup à zéro
DEMANDE ÉLEVÉE
Anguissa perçoit actuellement un salaire de 3,6 millions d’euros par saison et aurait demandé une revalorisation jusqu’à 6 millions d’euros nets par saison pour donner son feu vert à l’accord pour son nouveau contrat. Plus qu’une proposition, cela est apparu à Napoli comme un point de rupture avec le joueur. Inter, comme les autres clubs plus en retrait, suit la situation avec un très grand intérêt.
SONDAGE D’ÉTÉ
Anguissa et Naples, les signes d’un départ. Déjà l’été dernier, l’entourage du joueur, favorisé par le départ de Conte, avait exploré des pistes à la recherche de solutions intéressantes sur le marché. L’AC Milan avait tenté de tâter le terrain aussi bien auprès des agents qu’auprès du club napolitain qui, toutefois, n’avait pas ouvert la porte à un dialogue.
À l’heure actuelle, il n’y a pas de négociations en cours entre le club de via Aldo Rossi et le clan d’Anguissa même si l’intérêt existe et doit être pris en considération, surtout si la rupture avec Naples devait devenir définitive.
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