Anguissa et Naples, les signes d’un départ. Déjà l’été dernier, l’entourage du joueur, favorisé par le départ de Conte, avait exploré des pistes à la recherche de solutions intéressantes sur le marché. L’AC Milan avait tenté de tâter le terrain aussi bien auprès des agents qu’auprès du club napolitain qui, toutefois, n’avait pas ouvert la porte à un dialogue.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de négociations en cours entre le club de via Aldo Rossi et le clan d’Anguissa même si l’intérêt existe et doit être pris en considération, surtout si la rupture avec Naples devait devenir définitive.