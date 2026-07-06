« Je ne lui en veux pas. C’est une réaction normale de la part d’un supporter américain, j’aurais fait la même chose à sa place. La responsabilité incombe entièrement à ceux qui ont pris cette décision. À quoi servent les cartons si, au final, on les retire ? Mais cela ne m’étonne pas. Lors de cette Coupe du monde, la Croatie a été éliminée à cause d’un toucher de balle inexistant. Et c’est dommage, car nous avons aussi vu de belles choses. »