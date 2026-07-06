Radja Nainggolan n’est pas d’accord. Dans une interview accordée à La Repubblica, l’ancien joueur de la Roma et de l’Inter a donné son avis sur la levée de la suspension de Balogun, qui pourra ainsi jouer contre la Belgique : « Comme ça, le football n’est plus du football. On a retiré deux journées de suspension à Cristiano pour qu’il puisse disputer la Coupe du monde dès le premier match. Et maintenant, on suspend Balogun. Et la pause d’hydratation n’a aucun sens. C’est la preuve que le football n’est plus qu’une question d’argent. »
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Nainggolan : « Avec Cristiano Ronaldo et Balogun, on ne parle plus de football ; il s’agit uniquement d’argent. »
LA RÉACTION DE TRUMP
« Je ne lui en veux pas. C’est une réaction normale de la part d’un supporter américain, j’aurais fait la même chose à sa place. La responsabilité incombe entièrement à ceux qui ont pris cette décision. À quoi servent les cartons si, au final, on les retire ? Mais cela ne m’étonne pas. Lors de cette Coupe du monde, la Croatie a été éliminée à cause d’un toucher de balle inexistant. Et c’est dommage, car nous avons aussi vu de belles choses. »
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