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Loai Mohamed

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Mourinho incapable de résoudre les crises du Real Madrid avant le début de la saison : va-t-il en payer le prix ?

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J. Mourinho
Deportivo de A Coruna vs Real Madrid
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Des résultats en amicaux qui masquent les problèmes : le Real Madrid souffre-t-il lors des rendez-vous officiels ?

Le Real Madrid s'approche de la fin de sa période de préparation pour la nouvelle saison, mais les résultats positifs en matchs amicaux n'ont pas réussi à dissimuler les points d'interrogation qui entourent les performances de l'équipe, après qu'elle a de nouveau montré son manque d'identité claire dans la construction du jeu, en plus de l'existence de brèches entre ses lignes et d'erreurs de concentration qui pourraient se transformer en véritable problème avec le lancement des compétitions officielles.

Et bien que José Mourinho soit toujours dans la phase de test des éléments et de répartition des minutes de jeu, la confrontation face au Deportivo La Corogne, qui s'est disputée hier soir, mercredi, et que la formation madrilène a remportée 1-0, a de nouveau confirmé que l'équipe n'a pas encore atteint la formule qui lui donne l'équilibre et la capacité d'imposer son style face à ses adversaires.

  • Bons résultats, mais des performances qui n'inspirent pas confiance

    Le Real Madrid a remporté toutes ses rencontres de préparation jusqu'à présent, mais cela n'a pas suffi à dissiper les inquiétudes concernant le niveau de jeu.

    Il semble que Mourinho soit toujours à la recherche de la bonne combinaison entre les lignes de l'équipe, d'autant que celle-ci a tendance, à certains moments des matchs, à perdre sa cohésion, ce qui permet aux adversaires d'exploiter les espaces et oblige l'entraîneur à revoir ses plans après chaque confrontation.

    Selon le journal « Sport », Mourinho estime que l'équipe « progresse », mais les contours du travail qui l'attend encore transparaissent clairement dans ses réactions au cours des matchs, alors que l'ambiance des entraînements s'est améliorée, selon des sources proches du quotidien du club.

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  • Bernardo Silva : une pièce en quête de sa place

    Au cœur de ce paysage, Bernardo Silva se distingue comme l'une des clés majeures du nouveau projet, lui qui a apporté davantage d'organisation au milieu de terrain depuis son arrivée dans l'équipe.

    Le joueur portugais n'est pas seulement perçu comme un élément capable de faire la différence dans le dernier tiers, mais aussi comme une solution pour construire les attaques depuis l'arrière et relier les lignes, un rôle qui l'a rendu plus influent au cours des derniers matches.

    À l'inverse, Camavinga n'est pas parvenu jusqu'ici à apporter la plus-value attendue en matière de construction du jeu, tandis que ses qualités semblent totalement différentes de celles de Bernardo, ce qui laisse le Real Madrid en quête d'une plus grande harmonie entre les éléments de son entrejeu.

    Avec le retour imminent des stars dans le onze de départ, Mourinho sera confronté à un véritable test pour déterminer la répartition des rôles, d'autant que l'entraîneur portugais a conservé la participation de plusieurs éléments titulaires lors du dernier match amical face à Schalke.

  • L'absence de Rodri complique la recherche de solutions

    Et avec l'impossibilité de recruter Rodri, le Real Madrid ne semble pas disposer d'une solution directe capable de résoudre l'ensemble de ses problèmes dans la construction du jeu.

    C'est pourquoi Mourinho pourrait s'appuyer davantage sur les talents capables de faire la différence sur une action individuelle, tels qu'Arda Güler, Brahim Díaz et Thiago Pitarch, que ce soit par une passe décisive perçant une défense regroupée ou par un mouvement individuel qui change le cours de la rencontre.

    Mais miser sur les solutions individuelles reste risqué, en particulier face aux équipes qui s'appuieront sur le repli défensif et la fermeture des espaces, un profil face auquel les points faibles du Real Madrid pourraient trouver une occasion répétée de se manifester.

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  • Le milieu de terrain : une équation inachevée

    Le milieu de terrain demeure l'un des secteurs qui réclament le plus de clarté, dans l'attente du retour d'Aurélien Tchouaméni au sein du groupe.

    Face à l'instabilité des rôles, Güler continue de chercher la manière qui permettra aux autres éléments de tirer profit de ses qualités, tandis que Federico Valverde n'a pas affiché le niveau attendu de lui depuis la Coupe du monde, malgré ses tentatives répétées de se projeter depuis la seconde ligne.

    La question la plus importante reste liée à la façon de répartir les espaces et les rôles entre Valverde et Camavinga, après que la vivacité de la concurrence entre les joueurs s'est apaisée au sein de Valdebebas. Mais seuls les matches officiels révéleront si l'entente entre eux est devenue une réalité ou seulement une trêve temporaire.

  • Les tests de Mourinho s'étendent jusqu'au banc des remplaçants

    Mourinho s'emploie à tester un groupe de joueurs de l'académie et d'éléments remplaçants afin d'établir la liste définitive sur laquelle il souhaite s'appuyer, et à laquelle il a fixé un effectif réduit d'environ 20 joueurs.

    Ce choix porte en même temps un message clair aux joueurs qui n'entrent pas dans ses plans essentiels, d'autant plus que la présence de certains éléments difficiles à écarter a fermé la porte à de nouvelles recrues à certains postes.

    Des noms comme Camavinga et Raúl Asencio ressortent parmi les joueurs entourés de points d'interrogation, au moment où le club tente de réorganiser son effectif sans que le dossier des départs ne se transforme en une nouvelle crise.

  • La défense à l'épreuve : Konaté a l'occasion de se montrer

    Mourinho accorde une grande importance au travail collectif, estimant que ses meilleures versions sur le banc sont apparues lorsque l'équipe s'est muée en un bloc uni dépassant les qualités individuelles de ses membres.

    Mais cette approche rend d'autant plus visibles les éléments qui ne s'intègrent pas au système, ce qui suscite un débat au sein du club à propos des changements opérés dans l'effectif après deux saisons sans trophée, et sur le point de savoir s'ils ont traité les racines du problème ou se sont contentés de gérer quelques points faibles.

    En défense, Antonio Rüdiger reste présent malgré ses problèmes récurrents au genou, tandis que la pression s'accentue sur d'autres noms comme Asensio, qui a prolongé son contrat mais ne dispose d'aucune garantie réelle quant à sa place dans le nouveau projet.

    À l'inverse, Ibrahima Konaté se retrouve face à une tâche difficile pour s'imposer, après avoir livré une saison en dents de scie avec Liverpool, mais il aborde cette nouvelle expérience avec l'envie de retrouver son niveau et de confirmer sa capacité à diriger la défense du Real Madrid.

  • L'attaque redonne un peu d'espoir à Mourinho

    Sur le front de l'attaque, l'arrivée de Carlos Espi a apporté un élan positif, à l'image de ce qui s'était produit auparavant avec Gonzalo García, ce dernier ayant pris sa place dans les plans.

    Les deux joueurs incarnent le modèle de ces jeunes éléments qui prouvent que le sacrifice et l'engagement ne sont pas moins importants que le talent, en particulier dans une équipe qui a souffert, lors de périodes décisives, d'un manque de tranchant et de solidité.

    Endrick reste l'un des joueurs qui ont précisément besoin de développer cet aspect. L'attaquant brésilien est capable de créer une occasion dangereuse en un instant, mais il peut, sur l'action suivante, commettre un tacle ou avoir un comportement inadapté au contexte du match.

  • L'ancien problème refait surface

    Dans son analyse de la situation, le journal « Mundo Deportivo » a estimé que le Real Madrid, avec ou sans Mourinho, et avec ou sans l'arrivée d'un joueur comme Bernardo Silva, cherche toujours une réponse au problème qui l'accompagne ces dernières années : l'absence d'une identité offensive claire.

    À l'approche de la fin de l'été, Mourinho ne dispose pas de beaucoup de temps pour trouver des solutions, car les tests amicaux appartiendront au passé dès le coup d'envoi de la saison. Toutes ces observations se transformeront alors en véritables crises si l'équipe ne parvient pas à corriger ses points faibles.

    Les résultats seuls peuvent masquer les défauts pendant la période de préparation, mais ils ne suffiront pas lorsque commenceront les matchs qui décident des titres.