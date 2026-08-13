Mourinho incapable de résoudre les crises du Real Madrid avant le début de la saison : va-t-il en payer le prix ?

Le Real Madrid s'approche de la fin de sa période de préparation pour la nouvelle saison, mais les résultats positifs en matchs amicaux n'ont pas réussi à dissimuler les points d'interrogation qui entourent les performances de l'équipe, après qu'elle a de nouveau montré son manque d'identité claire dans la construction du jeu, en plus de l'existence de brèches entre ses lignes et d'erreurs de concentration qui pourraient se transformer en véritable problème avec le lancement des compétitions officielles.

Et bien que José Mourinho soit toujours dans la phase de test des éléments et de répartition des minutes de jeu, la confrontation face au Deportivo La Corogne, qui s'est disputée hier soir, mercredi, et que la formation madrilène a remportée 1-0, a de nouveau confirmé que l'équipe n'a pas encore atteint la formule qui lui donne l'équilibre et la capacité d'imposer son style face à ses adversaires.