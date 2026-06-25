Le Real Madrid ne bradera pas ses cadres. C’est ce qu’a réaffirmé le nouvel entraîneur des Blancos, José Mourinho, lors d’une interview accordée à notre podcast « Beast Mode ON ». Le technicien portugais a ainsi clarifié la situation, écartant les rumeurs d’une vaste opération de départs et rassurant sur l’avenir des joueurs clés du club merengue.
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Mourinho, en mode « Beast Mode On » sur Goal, prévient : « Le Real Madrid ne vend pas ses meilleurs éléments. Je cherche de la qualité sur le marché des transferts. »
LE RETOUR
Mourinho prendra officiellement ses fonctions au Real Madrid début juillet, après avoir signé un contrat de trois ans qui acte son retour retentissant au Bernabéu. Entre 2010 et 2013, il y avait déjà entraîné et remporté trois trophées, dont un titre de champion de Liga record. « The Special One » reprend les rênes après le limogeage de Xabi Alonso et le départ d’Álvaro Arbeloa, ainsi qu’en raison d’une série de résultats négatifs qui ont terni la saison.
« JE VEUX GARDER LES MEILLEURS » L’entraîneur a été clair : il entend conserver son effectif élite.
Invité sur le podcast « Beast Mode On » d’Adebayo Akinfenwa,José Mourinho a répondu avec fermeté aux spéculations concernant son futur rôle au Real Madrid :« On ne devrait pas parler du Real, mais je ne peux pas ignorer un point. J’ai lu que je vais arriver pour me débarrasser des meilleurs joueurs, ceux qui auraient connu des problèmes cette saison. Faux. Je veux ces joueurs, je veux les meilleurs. Mon défi est désormais de forger un groupe soudé et d’éviter les écueils rencontrés par mes prédécesseurs. Les joueurs de moindre niveau ? Ce n’est pas un problème. Les grands joueurs restent des grands joueurs. »
« À LA RECHERCHE DE LA QUALITÉ »
Le Real Madrid a déjà renforcé son effectif avec les recrutements de Marc Cucurella, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, sans compter l'arrivée de Denzel Dumfries en provenance de l'Inter et le retour de Nico Paz, qui évoluait à Côme, désormais officialisé. Interrogé sur le profil de joueur qu'il vise, alors que d'autres renforts sont attendus au Bernabéu dans les prochains mois, Mourinho a répondu : « La qualité. Certains disent : “Tel joueur possède des qualités exceptionnelles, mais il n’est pas à la hauteur sur le plan physique.” Dans ce cas, il n’est tout simplement pas au niveau. Ou encore : “Il a des qualités hors pair, mais il manque de régularité, il connaît des hauts et des bas.” Ce n’est donc pas un grand joueur.
« Un grand joueur doit être complet : doué techniquement, fort physiquement et mentalement, et toujours au service du collectif. C’est ce que je recherche. Parfois, on en a beaucoup et c’est le paradis ; d’autres fois, on en a moins et le travail est plus difficile. Je crois fermement qu’une des qualités d’un entraîneur est de savoir tirer le meilleur de ses joueurs. »