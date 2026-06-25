Le Real Madrid a déjà renforcé son effectif avec les recrutements de Marc Cucurella, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, sans compter l'arrivée de Denzel Dumfries en provenance de l'Inter et le retour de Nico Paz, qui évoluait à Côme, désormais officialisé. Interrogé sur le profil de joueur qu'il vise, alors que d'autres renforts sont attendus au Bernabéu dans les prochains mois, Mourinho a répondu : « La qualité. Certains disent : “Tel joueur possède des qualités exceptionnelles, mais il n’est pas à la hauteur sur le plan physique.” Dans ce cas, il n’est tout simplement pas au niveau. Ou encore : “Il a des qualités hors pair, mais il manque de régularité, il connaît des hauts et des bas.” Ce n’est donc pas un grand joueur.









« Un grand joueur doit être complet : doué techniquement, fort physiquement et mentalement, et toujours au service du collectif. C’est ce que je recherche. Parfois, on en a beaucoup et c’est le paradis ; d’autres fois, on en a moins et le travail est plus difficile. Je crois fermement qu’une des qualités d’un entraîneur est de savoir tirer le meilleur de ses joueurs. »