Mourinho démonte le piège de Barcelone : une sonnette d'alarme pour le système de Flick

La supériorité du Barça dans le Clasico n'est plus garantie par la simple application de son style habituel, alors que commencent à se dessiner les contours d'un changement notable dans la manière dont le Real Madrid aborde les idées de Hansi Flick.

D'un match à l'autre, des détails qui peuvent sembler mineurs évoluent, mais ils soulèvent une interrogation plus large sur la capacité de l'entraîneur allemand à préserver l'avantage de son équipe face à son rival de toujours.

Dans un article consacré au Clasico d'hier, remporté 2-1 par le Real Madrid face au Barça au Camp Nou, le journal Mundo Deportivo a établi une comparaison entre les confrontations de Flick avec les entraîneurs du Real Madrid : Mourinho, Xabi Alonso et Carlo Ancelotti, mettant en évidence une progression remarquable des Merengues avec le technicien portugais.