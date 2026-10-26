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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
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Mourinho démonte le piège de Barcelone : une sonnette d'alarme pour le système de Flick

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
H. Flick
J. Mourinho
X. Alonso
C. Ancelotti
Espagne
Allemagne
Portugal
Italie

L'entraîneur portugais devance Ancelotti et Alonso

La supériorité du Barça dans le Clasico n'est plus garantie par la simple application de son style habituel, alors que commencent à se dessiner les contours d'un changement notable dans la manière dont le Real Madrid aborde les idées de Hansi Flick.

D'un match à l'autre, des détails qui peuvent sembler mineurs évoluent, mais ils soulèvent une interrogation plus large sur la capacité de l'entraîneur allemand à préserver l'avantage de son équipe face à son rival de toujours.

Dans un article consacré au Clasico d'hier, remporté 2-1 par le Real Madrid face au Barça au Camp Nou, le journal Mundo Deportivo a établi une comparaison entre les confrontations de Flick avec les entraîneurs du Real Madrid : Mourinho, Xabi Alonso et Carlo Ancelotti, mettant en évidence une progression remarquable des Merengues avec le technicien portugais.

  • Le journal espagnol a écrit : « Le Real Madrid ne tombe plus aussi facilement dans le piège du hors-jeu sur lequel s'appuie Hansi Flick, et Mourinho a réussi à réduire la possession de balle du Barça, autant d'indices qui reflètent la progression du club merengue d'un match à l'autre, comparativement aux périodes de Carlo Ancelotti et de Xabi Alonso. »

    Flick n'a perdu que deux matches sur les huit Clásicos disputés face au Real Madrid dans les différentes compétitions, l'un contre l'équipe d'Alonso au Santiago Bernabéu il y a exactement un an, sur le score de 2-1, et l'autre contre le Real Madrid dirigé par José Mourinho lors du Clásico d'hier.

    La comparaison fait apparaître une différence nette dans la manière dont le Real Madrid gère le piège du hors-jeu sur lequel s'appuie Flick. Lors de la rencontre du 26 octobre 2024, les joueurs d'Ancelotti ont été pris au piège du hors-jeu à douze reprises durant la défaite du Real Madrid 4-0, mais ce chiffre est tombé à une seule fois en finale de la Supercoupe d'Espagne remportée par le Barça deux mois plus tard.

    Lors de l'unique Clásico face à Alonso, le hors-jeu a été sifflé cinq fois contre le Real Madrid, avant que ce nombre ne recule à trois occasions seulement lors de la dernière rencontre face à l'équipe de Mourinho.

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  • L'évolution du Real et une sonnette d'alarme pour Flick

    Ces chiffres reflètent la capacité du Real Madrid à apprendre et à s'adapter au style défensif du Barça. Ce progrès ne s'est pas limité à la gestion de la ligne défensive avancée, puisque Mourinho est également parvenu à réduire la domination du Barça sur le ballon, bien que son style soit, en théorie, plus défensif que celui d'Alonso.

    Le taux de possession du Real Madrid est passé de 31,5 % face au Barça il y a un an à 37,8 % lors du Clasico d'hier, tandis que le nombre de ses passes a grimpé de 274 à 380, après l'entrée de Bernardo Silva et Arda Güler.

    Et Mundo Deportivo de conclure : « Ces chiffres placent le Barça face à un défi clair ; avec des adversaires qui progressent et qui parviennent à trouver des solutions à son style, l'équipe de Flick doit elle aussi faire évoluer son jeu, afin que ses points forts habituels ne se transforment pas en une équation que le Real Madrid gère facilement. »

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