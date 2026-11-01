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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Mourinho de retour au stade du Racing 15 ans après : tout a changé, sauf le drapeau de Barcelone !

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
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J. Mourinho
FC Barcelone
Espagne
Portugal

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José Mourinho fait son retour à Santander pour affronter le Racing, retrouvant quelques détails familiers de sa dernière visite il y a quinze ans, mais le décor qui l'attend au stade El Sardinero a considérablement changé, le club ayant traversé de vastes transformations sportives, administratives et populaires.

L'entraîneur portugais retrouvera l'hôtel « Real » tel qu'il s'en souvient, l'endroit où le Real Madrid avait séjourné lors de sa première période sous sa direction, après avoir auparavant été un hôtel réservé à l'équipe du Racing Santander. Il profitera de nouveau de la vue sur la baie depuis son balcon, mais sa visite à l'intérieur du stade lui révélera que la plupart des visages et des détails qu'il avait connus ne sont plus là.

Bien que l'allure du stade El Sardinero n'ait pas beaucoup changé depuis sa dernière visite en 2011, presque tout ce qui s'y déroule à l'intérieur est devenu différent : du panneau coloré surplombant le terrain, qui n'est plus entouré de drapeaux déchirés, à l'ambiance vivante dans les tribunes et aux nouvelles ambitions du club.

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  • Vieilles confrontations : les souvenirs du piège de Khedira

    Selon un rapport du journal AS, Mourinho a affronté le Racing à quatre reprises durant son premier passage au Real Madrid, et le club était relégué en deuxième division avant la dernière saison de l'entraîneur portugais avec l'équipe. Mourinho a signé trois victoires, pour un seul match nul sur le score de 0-0 lors de la dernière confrontation.

    Aucun joueur de l'effectif du Real Madrid ayant disputé ces rencontres n'est encore présent dans le vestiaire de l'équipe, mais Sami Khedira, qui faisait alors partie du groupe, travaille actuellement au sein du staff technique de Mourinho.

    Khedira avait manqué la dernière visite du Real Madrid au stade El Sardinero, après avoir été expulsé lors du match précédent contre Levante, un incident qui a contribué à la défaite de son équipe et lui a valu une critique publique de son entraîneur.

    Mourinho avait alors déclaré : « Il est tombé dans le piège et porte une part de responsabilité dans la défaite. »

    Ce fut une période marquée par les affrontements virulents de Mourinho et ses déclarations controversées, parmi lesquelles ces propos tenus à l'époque : « Quand l'Espagne se querelle, les gens parlent d'unité, mais quand nous le faisons, ils nous qualifient de bandits de grand chemin. »

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  • Après le Clasico : le drapeau du Barça en tête !

    Mais cette fois, Mourinho revient après avoir décroché une victoire importante au Camp Nou, dans le cadre de ses efforts pour changer la situation du Real Madrid et renouer avec les titres.

    Et malgré tous les changements qu'a connus le stade d'El Sardinero au cours de ces 15 années, une tradition est restée inchangée : le Racing continue d'afficher les drapeaux des vingt clubs de la Liga en haut de la tribune est, classés selon leur position au classement.

    En 2011, le drapeau du Barça occupait la première place de cette rangée, et il la conserve encore à ce jour, après avoir porté hier son total à 30 points en écrasant Alavés 6-1.

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