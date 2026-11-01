Selon un rapport du journal AS, Mourinho a affronté le Racing à quatre reprises durant son premier passage au Real Madrid, et le club était relégué en deuxième division avant la dernière saison de l'entraîneur portugais avec l'équipe. Mourinho a signé trois victoires, pour un seul match nul sur le score de 0-0 lors de la dernière confrontation.

Aucun joueur de l'effectif du Real Madrid ayant disputé ces rencontres n'est encore présent dans le vestiaire de l'équipe, mais Sami Khedira, qui faisait alors partie du groupe, travaille actuellement au sein du staff technique de Mourinho.

Khedira avait manqué la dernière visite du Real Madrid au stade El Sardinero, après avoir été expulsé lors du match précédent contre Levante, un incident qui a contribué à la défaite de son équipe et lui a valu une critique publique de son entraîneur.

Mourinho avait alors déclaré : « Il est tombé dans le piège et porte une part de responsabilité dans la défaite. »

Ce fut une période marquée par les affrontements virulents de Mourinho et ses déclarations controversées, parmi lesquelles ces propos tenus à l'époque : « Quand l'Espagne se querelle, les gens parlent d'unité, mais quand nous le faisons, ils nous qualifient de bandits de grand chemin. »

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