José Mourinho fait son retour à Santander pour affronter le Racing, retrouvant quelques détails familiers de sa dernière visite il y a quinze ans, mais le décor qui l'attend au stade El Sardinero a considérablement changé, le club ayant traversé de vastes transformations sportives, administratives et populaires.
L'entraîneur portugais retrouvera l'hôtel « Real » tel qu'il s'en souvient, l'endroit où le Real Madrid avait séjourné lors de sa première période sous sa direction, après avoir auparavant été un hôtel réservé à l'équipe du Racing Santander. Il profitera de nouveau de la vue sur la baie depuis son balcon, mais sa visite à l'intérieur du stade lui révélera que la plupart des visages et des détails qu'il avait connus ne sont plus là.
Bien que l'allure du stade El Sardinero n'ait pas beaucoup changé depuis sa dernière visite en 2011, presque tout ce qui s'y déroule à l'intérieur est devenu différent : du panneau coloré surplombant le terrain, qui n'est plus entouré de drapeaux déchirés, à l'ambiance vivante dans les tribunes et aux nouvelles ambitions du club.