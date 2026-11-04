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Jesus de MiguelGetty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Mort de Jesus de Miguel : la Liga envisage de reporter la journée de championnat

LaLiga

La Liga envisage de reporter la journée de championnat de ce week-end, en première comme en deuxième division, à la suite de la disparition tragique de l’attaquant de Tenerife Jesus de Miguel après un choc en cours de jeu avec le gardien d’Andorra, Owono. Selon les médias espagnols, le président Javier Tebas a envisagé ces dernières heures l’hypothèse d’un report, même si certaines questions contractuelles doivent d’abord être réglées.

« La Liga envisage de reporter la prochaine journée de championnat. Des réunions ont déjà eu lieu pour discuter de cette éventualité. Une décision sera prise dans les prochaines heures et officiellement communiquée aux clubs », rapporte Cadena Ser.

  • La Fédération espagnole de football avait déjà décidé de reporter les matches de la Coupe du Roi prévus mardi, correspondant respectivement aux premier et troisième tours de la Copa del Rey (Anaitasuna-Alaves et Pamplona-Eibar) et de la Copa de la Reina Iberdrola.

    Le message de Javier Tebas, président de la Liga : « Je suis profondément attristé par la disparition de Jesus de Miguel Alameda. Nous partageons tous l’immense douleur causée par cette perte irréparable. Mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses coéquipiers et à tout le club. Toute mon affection et mon soutien en ce moment si difficile. Repose en paix. »

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