La Liga envisage de reporter la journée de championnat de ce week-end, en première comme en deuxième division, à la suite de la disparition tragique de l’attaquant de Tenerife Jesus de Miguel après un choc en cours de jeu avec le gardien d’Andorra, Owono. Selon les médias espagnols, le président Javier Tebas a envisagé ces dernières heures l’hypothèse d’un report, même si certaines questions contractuelles doivent d’abord être réglées.

« La Liga envisage de reporter la prochaine journée de championnat. Des réunions ont déjà eu lieu pour discuter de cette éventualité. Une décision sera prise dans les prochaines heures et officiellement communiquée aux clubs », rapporte Cadena Ser.