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Morgan Gibbs-White défend sa vidéo de vacances virale, « stupide », après son appel d'urgence en équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel
Réaction à une vidéo virale
Comme l’a rapporté le Daily Mail, Gibbs-White a essuyé des critiques en ligne après que sa fiancée, Britney de Villiers, a publié une vidéo virale du couple réagissant à sa convocation tardive avec l’Angleterre. Tuchel a intégré le milieu de terrain au groupe après les forfaits de cinq joueurs.
Le couple était en vacances à Dubaï, et la vidéo les montrait en train de faire du playback sur une chanson de High School Musical. Gibbs-White a rapidement clarifié la situation. « C’était juste moi et ma copine en train de plaisanter un peu, on fait ça tout le temps », a expliqué le milieu de terrain, assurant les supporters que son engagement envers l’équipe nationale ne faiblit absolument pas.
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Engagement envers l’Angleterre
Cette convocation a contraint Gibbs-White à reprendre l’avion presque immédiatement, mais le milieu de terrain a assuré qu’il n’avait pas hésité une seconde. « Nous essayions simplement de mettre un peu de légèreté dans une situation qui était difficile pour elle et les enfants, mais elle a parfaitement compris, a-t-il ajouté. Elle l’a pris avec humour. On fait toujours des trucs idiots, absurdes, comme ça, et c’est juste notre façon d’être drôles ensemble, dans une bonne relation. [...] Je pense que j’ai passé plus de temps dans l’avion qu’à Dubaï en réalité. Mais mon pays, jouer pour mon pays, passe avant tout. À 100 %. »
La concurrence fait rage pour les places disponibles
Gibbs-White est entré en jeu lors de l’actuelle trêve internationale, disputant 13 minutes lors de la défaite 3-2 de l’Angleterre face à l’Espagne avant de faire une apparition de neuf minutes lors de la victoire 2-0 contre la République tchèque.
Avec des rencontres importantes à venir programmées les 3 et 6 octobre contre la Croatie et la République tchèque avant la fin de la trêve internationale, il comprend l’immense défi que représente le fait de s’assurer une place régulière dans un milieu de terrain aux côtés de Jude Bellingham, Cole Palmer et Anthony Gordon. S’il tient un rôle majeur à Nottingham Forest, il reconnaît qu’en sélection, un strict sens de la discipline est nécessaire. « Ici, c’est plus structuré. Vous avez un rôle, vous avez un poste, vous l’appliquez. Évidemment, les matches peuvent être différents à différents moments, donc vous pouvez avoir besoin de faire des choses différentes », a-t-il déclaré.
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Quelle est la suite pour l’Angleterre ?
Gibbs-White va désormais tenter d’avoir un impact lors des prochains matches de l’Angleterre, les 3 et 6 octobre, avant de retrouver Nottingham Forest en club. Pour la suite, son objectif ultime est clair alors que Tuchel continue de façonner son groupe pour la campagne internationale et les grands tournois à venir. « C’est l’objectif, vous savez, un Euro à domicile. La seule chose que nous avons en tête, c’est de le gagner », a conclu la star.
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