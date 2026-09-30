Comme l’a rapporté le Daily Mail, Gibbs-White a essuyé des critiques en ligne après que sa fiancée, Britney de Villiers, a publié une vidéo virale du couple réagissant à sa convocation tardive avec l’Angleterre. Tuchel a intégré le milieu de terrain au groupe après les forfaits de cinq joueurs.

Le couple était en vacances à Dubaï, et la vidéo les montrait en train de faire du playback sur une chanson de High School Musical. Gibbs-White a rapidement clarifié la situation. « C’était juste moi et ma copine en train de plaisanter un peu, on fait ça tout le temps », a expliqué le milieu de terrain, assurant les supporters que son engagement envers l’équipe nationale ne faiblit absolument pas.