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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Morgan Gibbs-White défend sa vidéo de vacances virale, « stupide », après son appel d'urgence en équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel

M. Gibbs-White
Nottingham Forest
T. Tuchel
Angleterre

Morgan Gibbs-White a vigoureusement défendu une vidéo légère publiée sur les réseaux sociaux par sa fiancée après sa convocation soudaine avec l’Angleterre. Les vacances en famille du capitaine de Nottingham Forest à Dubaï ont été écourtées par Thomas Tuchel, mais il insiste sur le fait que représenter son pays reste sa priorité absolue, malgré la blague devenue virale du couple sur ce changement de programme soudain.

  • Réaction à une vidéo virale

    Comme l’a rapporté le Daily Mail, Gibbs-White a essuyé des critiques en ligne après que sa fiancée, Britney de Villiers, a publié une vidéo virale du couple réagissant à sa convocation tardive avec l’Angleterre. Tuchel a intégré le milieu de terrain au groupe après les forfaits de cinq joueurs.

    Le couple était en vacances à Dubaï, et la vidéo les montrait en train de faire du playback sur une chanson de High School Musical. Gibbs-White a rapidement clarifié la situation. « C’était juste moi et ma copine en train de plaisanter un peu, on fait ça tout le temps », a expliqué le milieu de terrain, assurant les supporters que son engagement envers l’équipe nationale ne faiblit absolument pas.

  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Engagement envers l’Angleterre

    Cette convocation a contraint Gibbs-White à reprendre l’avion presque immédiatement, mais le milieu de terrain a assuré qu’il n’avait pas hésité une seconde. « Nous essayions simplement de mettre un peu de légèreté dans une situation qui était difficile pour elle et les enfants, mais elle a parfaitement compris, a-t-il ajouté. Elle l’a pris avec humour. On fait toujours des trucs idiots, absurdes, comme ça, et c’est juste notre façon d’être drôles ensemble, dans une bonne relation. [...] Je pense que j’ai passé plus de temps dans l’avion qu’à Dubaï en réalité. Mais mon pays, jouer pour mon pays, passe avant tout. À 100 %. »

  • La concurrence fait rage pour les places disponibles

    Gibbs-White est entré en jeu lors de l’actuelle trêve internationale, disputant 13 minutes lors de la défaite 3-2 de l’Angleterre face à l’Espagne avant de faire une apparition de neuf minutes lors de la victoire 2-0 contre la République tchèque.

    Avec des rencontres importantes à venir programmées les 3 et 6 octobre contre la Croatie et la République tchèque avant la fin de la trêve internationale, il comprend l’immense défi que représente le fait de s’assurer une place régulière dans un milieu de terrain aux côtés de Jude Bellingham, Cole Palmer et Anthony Gordon. S’il tient un rôle majeur à Nottingham Forest, il reconnaît qu’en sélection, un strict sens de la discipline est nécessaire. « Ici, c’est plus structuré. Vous avez un rôle, vous avez un poste, vous l’appliquez. Évidemment, les matches peuvent être différents à différents moments, donc vous pouvez avoir besoin de faire des choses différentes », a-t-il déclaré.

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    Quelle est la suite pour l’Angleterre ?

    Gibbs-White va désormais tenter d’avoir un impact lors des prochains matches de l’Angleterre, les 3 et 6 octobre, avant de retrouver Nottingham Forest en club. Pour la suite, son objectif ultime est clair alors que Tuchel continue de façonner son groupe pour la campagne internationale et les grands tournois à venir. « C’est l’objectif, vous savez, un Euro à domicile. La seule chose que nous avons en tête, c’est de le gagner », a conclu la star.

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