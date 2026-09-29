Dans le même temps, la Juventus clôt l’exercice 2025-2026 sur une perte de 66 millions d’euros. Les comptes ont été approuvés aujourd’hui par le conseil d’administration de la Juventus, qui a en outre décidé de proposer à l’assemblée des actionnaires, convoquée pour le 3 novembre, une augmentation de capital de 250 millions.





L’opération, peut-on lire dans la communication du club, vise à soutenir le renforcement de la structure patrimoniale et de la compétitivité sportive, d’éventuelles interventions sur les actifs immobiliers stratégiques, à commencer par l’Allianz Stadium, la valorisation de la marque et la durabilité économico-financière. Exor, actionnaire majoritaire, a déjà confirmé qu’il souscrira sa quote-part et qu’il versera immédiatement 60 millions à titre d’avance.





Pour la Juventus, il s’agit du neuvième exercice consécutif clôturé en perte. En 2024-2025, le déficit s’était élevé à 58 millions d’euros, tandis que pour la saison qui vient de s’achever, un résultat négatif était déjà prévu.





Sur le plan de la gestion, le club souligne une réduction des coûts opérationnels de 42 millions d’euros, tout en maintenant les investissements destinés à la compétitivité de l’équipe. Les revenus issus des sponsors sont revenus durablement au-dessus de la barre des 120 millions, tandis que la structure financière de la dette a aussi été rééquilibrée grâce à l’émission d’une obligation de 150 millions à échéance de 12 ans.





Entre-temps, la Juventus a actualisé son plan industriel. Les nouvelles prévisions indiquent un autre exercice déficitaire en 2026-2027, conditionné surtout par la non-participation à la Ligue des champions, avant une amélioration progressive attendue lors des deux exercices suivants.







