« Ginevra Elkann vers la présidence de la Juventus ». C’est ce qu’a tweeté Matteo Moretto. Sœur de John Elkann, président d’Exor, et de Lapo, Ginevra Elkann, née en 1979, est une productrice de cinéma et réalisatrice italienne.
Le journaliste Giovanni Albanese écrit en revanche : « Démenti concernant la rumeur envoyant Ginevra Elkann vers la présidence ».
Tandis que Guido Vaciago, directeur de Tuttosport, commente : « C’est une rumeur qui s’est répandue cet après-midi. Nos vérifications nous disent que l’information n’a aucun fondement, nous nous réservons la possibilité d’approfondir davantage. Je ne veux pas démentir sèchement cette information, mais pour le moment elle ne trouve aucune confirmation. Ginevra est la sœur de John et Lapo, une femme qui n’a rien à voir avec le sport et le football. Je crois qu’elle est vaguement supportrice, ne serait-ce que par sa famille, mais elle ne s’est jamais occupée de sport et elle est réalisatrice. Sincèrement, cela me semblerait un choix bizarre ».