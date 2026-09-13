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morata(C)Getty Images
Emanuele Tramacere

Traduit par

Morata : « Como n’était pas la bonne situation pour moi. Fabregas est prêt pour un grand club »

Como
A. Morata
C. Fabregas

L’ancien attaquant de Côme a expliqué les raisons de son départ en employant des mots élogieux à l’égard de l’entraîneur espagnol.

L'aventure d’Alvaro Morata sous le maillot de Côme ne s’est pas passée comme tout le monde l’attendait et l’Espagnol, au micro d’El Larguero sur Cadena Ser, a expliqué les raisons qui l’ont poussé, cet été, à choisir de rejoindre l’Espagne et Leganés (même s’il s’agit d’un prêt avec option d’achat).

L’ancien du Milan et de la Juve a réaffirmé que tout avait mal tourné et qu’après avoir parlé avec Cesc Fabregas, ils étaient finalement tous les deux arrivés à la conclusion qu’une séparation était la bonne décision. Enfin, il a multiplié les éloges à l’égard de l’entraîneur espagnol, destiné à rejoindre un grand club.


  • « Ce n’était pas la bonne situation pour que je reste »

    « À la fin, nous avons beaucoup parlé avec Fabregas. Eh bien, je pense que ce n’était pas la bonne situation pour que je reste. L’année dernière, j’avais bien commencé jusqu’à ce que je me blesse. J’ai eu une lésion très importante et je n’avais jamais eu une lésion comme celle-ci »

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  • Il restera aussi longtemps qu’il le voudra, mais il est prêt pour un grand club

    « C’est un très bon entraîneur. Je ne doute pas qu’il restera à Côme aussi longtemps qu’il le voudra, car je pense qu’il est déjà plus que prêt pour n’importe quelle équipe de très haut niveau dans le monde. »

  • « Je le remercie, il a beaucoup fait pour moi »

    « Je considère Fabregas comme une personne très intelligente et il a eu Conte, Mourinho comme entraîneurs, ainsi que Guardiola. Et je pense qu’au final, il a un peu de tous. Je ne peux que le soutenir à distance et le remercier, comme toujours, pour tout ce qu’il a fait pour moi. »

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