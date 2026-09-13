L'aventure d’Alvaro Morata sous le maillot de Côme ne s’est pas passée comme tout le monde l’attendait et l’Espagnol, au micro d’El Larguero sur Cadena Ser, a expliqué les raisons qui l’ont poussé, cet été, à choisir de rejoindre l’Espagne et Leganés (même s’il s’agit d’un prêt avec option d’achat).

L’ancien du Milan et de la Juve a réaffirmé que tout avait mal tourné et qu’après avoir parlé avec Cesc Fabregas, ils étaient finalement tous les deux arrivés à la conclusion qu’une séparation était la bonne décision. Enfin, il a multiplié les éloges à l’égard de l’entraîneur espagnol, destiné à rejoindre un grand club.



