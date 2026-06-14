Deretour en Serie A après une seule saison en Serie B, le club de Monza cherche un nouvel entraîneur. Le départ de Paolo Bianco a laissé le banc de la formation brianzola vacant, et la direction mène actuellement des pourparlers avec plusieurs candidats, dont Ivan Juric, qui souhaite se relancer après des expériences décevantes à l’Atalanta, à Southampton et à la Roma.
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Monza entre en contact avec Juric pour le poste d’entraîneur ; Gilardino et Pecchia sont aussi en lice
OPTION JURIC
Selon Gianluca Di Marzio, la direction du club brianzolo a entamé des discussions avec Ivan Juric, libre depuis la mi-novembre. Le technicien, dont le retour à Turin était évoqué avant la nomination d’Abate, fait partie des candidats, aux côtés de deux autres anciens entraîneurs bien connus de la Serie A.
GILARDINO ET PECCHIA EN LICE
Monza a tenu une réunion encourageante avec Alberto Gilardino, récemment démis de ses fonctions à Pise, et Fabio Pecchia fait aussi partie des candidats étudiés. Trois noms sont donc en lice pour succéder à Paolo Bianco sur le banc des Brianzoli, qui viseront le maintien en Serie B après leur promotion acquise aux dépens de Catanzaro lors des barrages.