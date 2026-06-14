Monza entre en contact avec Juric pour le poste d’entraîneur ; Gilardino et Pecchia sont aussi en lice

Deretour en Serie A après une seule saison en Serie B, le club de Monza cherche un nouvel entraîneur. Le départ de Paolo Bianco a laissé le banc de la formation brianzola vacant, et la direction mène actuellement des pourparlers avec plusieurs candidats, dont Ivan Juric, qui souhaite se relancer après des expériences décevantes à l’Atalanta, à Southampton et à la Roma.