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Paolo Montero, ancien défenseur et ancien entraîneur de la Juventus, interviewé par Tuttosport, évoque l’équipe actuelle de la Juventus : « Il faut comprendre l’objectif et la cause. Cette Juve a-t-elle tout cela bien en tête ? Je l’espère, je le souhaite. Cette semaine-là, j’ai rencontré des garçons formidables, qui se sont bien comportés. Locatelli, Bremer, Cambiaso était plus timide, mais je parlais avec eux. »

« Spalletti ? L’équipe le suit. La question, c’est d’y croire. Je suis d’accord pour dire qu’il ne faut pas changer, mais il y a des moments où soit on donne 100 %, soit ce n’est pas assez. Nous devons tous donner davantage. En tant que joueurs, ils doivent se dire que tout peut aller très vite : tu gagnes trois ou quatre matches et tu te retrouves là. Il faut y croire, nous sommes la Juve. Je préfère perdre 5-0 plutôt que de jouer avec la "tactique de la chauve-souris", comme on dit en Uruguay, tous accrochés à la barre transversale. Nous sommes la Juve, allons jouer le match. Le stade a-t-il une influence ? Parfois oui, on le ressent sur le terrain. Il y a des moments où il faut rester aux côtés de l’équipe, sinon il est trop facile de monter dans le train seulement quand elle gagne. »