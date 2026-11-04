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Gianluca Minchiotti
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Montero : « Zhegrova est un joueur à la brésilienne, voici comment je l’aurais arrêté »

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05 nov. 2026

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Paolo Montero, ancien défenseur et ancien entraîneur de la Juventus, interviewé par Tuttosport, évoque l’équipe actuelle de la Juventus : « Il faut comprendre l’objectif et la cause. Cette Juve a-t-elle tout cela bien en tête ? Je l’espère, je le souhaite. Cette semaine-là, j’ai rencontré des garçons formidables, qui se sont bien comportés. Locatelli, Bremer, Cambiaso était plus timide, mais je parlais avec eux. »

« Spalletti ? L’équipe le suit. La question, c’est d’y croire. Je suis d’accord pour dire qu’il ne faut pas changer, mais il y a des moments où soit on donne 100 %, soit ce n’est pas assez. Nous devons tous donner davantage. En tant que joueurs, ils doivent se dire que tout peut aller très vite : tu gagnes trois ou quatre matches et tu te retrouves là. Il faut y croire, nous sommes la Juve. Je préfère perdre 5-0 plutôt que de jouer avec la "tactique de la chauve-souris", comme on dit en Uruguay, tous accrochés à la barre transversale. Nous sommes la Juve, allons jouer le match. Le stade a-t-il une influence ? Parfois oui, on le ressent sur le terrain. Il y a des moments où il faut rester aux côtés de l’équipe, sinon il est trop facile de monter dans le train seulement quand elle gagne. »

  • « Zhegrova ? Il me plaît. Il a un style brésilien. Désormais, à chaque entrée en jeu, il doit jouer davantage. Je l’ai vu en France… il faut être patient. Quand Zidane est arrivé à Turin, la Juve voulait s’en séparer dès le mois de janvier. Et puis, regardez ce qu’il est devenu. Il n’est pas facile de s’adapter aux changements, le maillot pèse lourd. Nous voulons tout, tout de suite, et la Juve doit gagner tous les jours. Si Zhegrova m’avait défié en un contre un ? Cela aurait été difficile : quand il vous provoque, c’est compliqué. Il faut toujours regarder le ballon, pas le joueur. Si vous faites ça, vous récupérez parfois le ballon… sinon, c’est le joueur qui ne passe pas. »

    « Yildiz ? Il a le mental… cela se voyait déjà à l’époque de la Next. Le talent est inné, mais supporter la pression est aussi un talent. Alajbegovic est-il comme Yildiz ? Je ne le connais pas personnellement. Pour moi, la grande différence aujourd’hui, c’est le mental et ce qui vous entoure, l’environnement. Yildiz a une belle famille. Quand on a un entourage proche important… Un peu comme le vestiaire. »

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