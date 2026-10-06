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Montero Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Montero : « Yildiz et Huijsen travaillaient comme des animaux »

Juventus FC
K. Yildiz
D. Huijsen
Serie A

L’ancien défenseur et ancien entraîneur de la Juventus parle des deux joueurs formés à la Juventus Next Gen

Paolo Montero, ancien joueur et ancien entraîneur (pendant deux matches) de la Juventus, évoque Yildiz et Huijsen, qu’il avait eu l’occasion d’entraîner entre la Next Gen et l’équipe première : « Normalement, j’observe leur posture sur le terrain. Leur manière de bouger avec et sans ballon. Je prends toujours l’exemple de Yildiz et Huijsen. Il suffisait de les voir entrer sur le terrain d’entraînement le lundi pour comprendre qu’ils deviendraient deux cracks absolus », rapporte Tuttosport.


L’ancien défenseur ajoute : « Ils avaient le bon état d’esprit. Je ne les ai jamais vus aller à deux à l’heure à l’entraînement. Ils y mettaient toute la fougue possible. Le talent est un don de la nature mais, croyez-moi, ça ne suffit pas. C’est le travail qui fait la différence et transforme des joueurs prometteurs en profils de tout premier plan. Et tous les deux travaillaient comme des bêtes. Ensuite, ils avaient une qualité qui ne passait pas inaperçue. »

  • Et enfin : « Ils me posaient des dizaines de questions et écoutaient toujours attentivement ce que j’avais à leur dire. Ils étaient d’une humilité incroyable. Il arrivait souvent que je doive les emmener de force hors des terrains de Vinovo parce qu’ils restaient pour travailler les coups de pied arrêtés ou se défier dans leurs petits jeux à eux. Des comportements qui, il y a 20 ans, relevaient de l’ordre normal des choses. Menotti m’a appris que, s’il est vrai que l’entraîneur doit chercher par tous les moyens à stimuler les jeunes pour les aider à grandir, il est tout aussi vrai que ce sont eux qui doivent te stimuler. Et eux le faisaient à merveille. J’avais envie de les entraîner. »

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