Montero : « Yildiz et Huijsen travaillaient comme des animaux »

Paolo Montero, ancien joueur et ancien entraîneur (pendant deux matches) de la Juventus, évoque Yildiz et Huijsen, qu’il avait eu l’occasion d’entraîner entre la Next Gen et l’équipe première : « Normalement, j’observe leur posture sur le terrain. Leur manière de bouger avec et sans ballon. Je prends toujours l’exemple de Yildiz et Huijsen. Il suffisait de les voir entrer sur le terrain d’entraînement le lundi pour comprendre qu’ils deviendraient deux cracks absolus », rapporte Tuttosport.





L’ancien défenseur ajoute : « Ils avaient le bon état d’esprit. Je ne les ai jamais vus aller à deux à l’heure à l’entraînement. Ils y mettaient toute la fougue possible. Le talent est un don de la nature mais, croyez-moi, ça ne suffit pas. C’est le travail qui fait la différence et transforme des joueurs prometteurs en profils de tout premier plan. Et tous les deux travaillaient comme des bêtes. Ensuite, ils avaient une qualité qui ne passait pas inaperçue. »