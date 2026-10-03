« Mon idée est de créer un peu plus d’identité italienne ! » : dans les coulisses du plan de la Juventus pour recruter Michael Kayode et Alessandro Romano

Selon La Gazzetta dello Sport, le directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali, a défini une ligne directrice claire pour restaurer le noyau italien historique du club à la Continassa. S'exprimant au Festival du sport de Trente, le dirigeant a confirmé l'intention de la Juventus de recruter les meilleurs talents nationaux capables d'incarner l'identité du club sur le long terme.

En tête de la short-list de la Juve figurent le latéral de Brentford Michael Kayode et le milieu de terrain de Cagliari Alessandro Romano.

Le directeur Frederic Massara mène la recherche de talents aux côtés de Carnevali afin de s'attacher les services des deux joueurs.