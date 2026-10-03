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« Mon idée est de créer un peu plus d’identité italienne ! » : dans les coulisses du plan de la Juventus pour recruter Michael Kayode et Alessandro Romano
La Juventus prépare une reconstruction sur le plan national avec les cibles Kayode et Romano
Selon La Gazzetta dello Sport, le directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali, a défini une ligne directrice claire pour restaurer le noyau italien historique du club à la Continassa. S'exprimant au Festival du sport de Trente, le dirigeant a confirmé l'intention de la Juventus de recruter les meilleurs talents nationaux capables d'incarner l'identité du club sur le long terme.
En tête de la short-list de la Juve figurent le latéral de Brentford Michael Kayode et le milieu de terrain de Cagliari Alessandro Romano.
Le directeur Frederic Massara mène la recherche de talents aux côtés de Carnevali afin de s'attacher les services des deux joueurs.
- AFLOSPORT
Carnevali confirme une mission d’identité italienne alors que la Juve suit des retrouvailles avec Kayode
Carnevali a souligné que le recrutement de joueurs nationaux de haut niveau reste essentiel pour l’avenir de la Juventus. Ancien produit du centre de formation, Kayode s’est imposé comme une cible défensive prioritaire après sa progression à la Fiorentina et son transfert vers le club de Premier League Brentford en janvier 2025.
Bien que négocier avec un club de Premier League présente des obstacles financiers en raison de la valeur grandissante de Kayode, la Juve reste désireuse de le faire revenir.
« Mon idée est de créer un peu plus d’identité italienne et de faire venir davantage de joueurs italiens, a expliqué Carnevali. Je pense qu’aujourd’hui, avoir de bons joueurs italiens, parce que nous sommes la Juve et que la Juve a besoin de joueurs forts, ce n’est pas si simple, mais l’envie est de les faire venir. J’aimerais aussi recruter de jeunes joueurs, donc la volonté est de faire venir des jeunes avec du potentiel. »
Massara pousse pour la révélation du milieu de terrain de Cagliari, Romano
Au milieu de terrain, la Juventus a rejoint son rival de Serie A, l’Inter, dans le suivi du talent de 20 ans de Cagliari, Alessandro Romano. Massara connaît bien le milieu de terrain pour avoir travaillé avec lui à la Roma, avant de faciliter son prêt de développement à La Spezia en janvier dernier.
La récente première sélection de Romano avec l’équipe nationale italienne a accéléré l’intérêt des plus grands clubs de la péninsule.
La Juventus considère Romano comme le candidat idéal pour être la pièce maîtresse de son futur milieu de terrain.
- Buzzi
L’équipe dirigeante de la Juventus pose les bases des futurs mercatos
Carnevali a reconnu la difficulté de s’attacher les meilleurs talents italiens sur le marché actuel, mais a confirmé que les efforts de recrutement étaient déjà en cours. La Juventus prévoit d’équilibrer le développement de son centre de formation à Vinovo avec des recrues ciblées de jeunes professionnels déjà confirmés comme Kayode et Romano.
D’autres cibles, dont le duo de Frosinone Lorenzo Palmisani et Antonio Raimondo, restent sous observation.
La Juve vise à finaliser sa liste de cibles avant les prochaines périodes de transfert.
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