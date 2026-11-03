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Allegri NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Moggi : « Napoli, coup de colère d’Allegri. Lucca peut jouer en Serie B, pas en Serie A »

SSC Naples
L. Lucca
Serie A

L’ancien dirigeant revient sur la crise du Napoli.

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Luciano Moggi, ancien dirigeant du Napoli et de la Juventus, ainsi que de la Lazio, de la Roma et de Torinio, s’est exprimé sur RadioRadio. Il s’est notamment attardé sur le Napoli, battu dimanche soir par la Juventus à Turin. Voici les passages les plus marquants de son intervention, rapportés par Il Napolista : « Le Napoli ? L’ambiance n’est pas très joyeuse. L’équipe doit retrouver confiance en elle. J’ai parlé aux joueurs, à Allegri, au directeur, un peu à tout le monde. Ils ont tous envie de bien faire, mais ils me semblent abattus. Ces défaites pèsent lourd. Après le match, Allegri a poussé une grosse colère contre l’équipe parce que, selon lui, elle n’avait pas montré l’agressivité qu’il attend face à l’adversaire. Après le match, il a fermé la porte d’une pièce et a parlé à l’équipe comme un entraîneur doit le faire. »

Moggi poursuit : « L’entraîneur est dans l’incertitude la plus totale. Hier, Hojlund n’a pas joué à cause de la grippe ; De Bruyne alterne les très bons matches et les matches plus effacés ; McTominay se démène, mais il est seul. Le Napoli est aujourd’hui une somme de points d’interrogation et cela devrait conduire l’équipe à penser davantage au championnat qu’à la Ligue des champions. Il y a trop de blessés pour songer aux deux compétitions. »

  • Sur Lucca : « Si l’on regarde les deux dernières années, mieux vaut avoir un autre attaquant. Il pourrait aussi tirer son épingle du jeu en Serie B : à Pise, il a très bien joué. En Serie A, il doit encore faire ses preuves. Avec Lucca sur le terrain, le Napoli a joué en infériorité numérique. Une mauvaise affaire à 35 millions. Il peut jouer en Serie B, mais pas en Serie A dans une équipe compétitive. »

    Et sur De Bruyne : « Il est d’un niveau supérieur, mais Allegri en attend davantage. Il faut le prendre avec des pincettes. Il y a des choses à clarifier. Le différend entre De Bruyne et Conte est atténué par le savoir-faire d’Allegri, c’est ce que je pense. »

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