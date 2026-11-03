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Luciano Moggi, ancien dirigeant du Napoli et de la Juventus, ainsi que de la Lazio, de la Roma et de Torinio, s’est exprimé sur RadioRadio. Il s’est notamment attardé sur le Napoli, battu dimanche soir par la Juventus à Turin. Voici les passages les plus marquants de son intervention, rapportés par Il Napolista : « Le Napoli ? L’ambiance n’est pas très joyeuse. L’équipe doit retrouver confiance en elle. J’ai parlé aux joueurs, à Allegri, au directeur, un peu à tout le monde. Ils ont tous envie de bien faire, mais ils me semblent abattus. Ces défaites pèsent lourd. Après le match, Allegri a poussé une grosse colère contre l’équipe parce que, selon lui, elle n’avait pas montré l’agressivité qu’il attend face à l’adversaire. Après le match, il a fermé la porte d’une pièce et a parlé à l’équipe comme un entraîneur doit le faire. »

Moggi poursuit : « L’entraîneur est dans l’incertitude la plus totale. Hier, Hojlund n’a pas joué à cause de la grippe ; De Bruyne alterne les très bons matches et les matches plus effacés ; McTominay se démène, mais il est seul. Le Napoli est aujourd’hui une somme de points d’interrogation et cela devrait conduire l’équipe à penser davantage au championnat qu’à la Ligue des champions. Il y a trop de blessés pour songer aux deux compétitions. »