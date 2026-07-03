La fin de sa carrière internationale est actée. Reste à savoir si ce sera aussi le cas pour son aventure en club. Après l’élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face au Portugal, Luka Modric a donc fait ses adieux à la sélection croate, qu’il a servie à 202 reprises et pour laquelle il a inscrit 29 buts. Interrogé dans les coulisses du stade de Toronto sur son avenir, le milieu de terrain a coupé court aux spéculations : « Ce n’est pas le moment d’en parler, vous le saurez bientôt. »
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Modric : « Ce n'est pas le moment de parler de mon avenir, vous le saurez bientôt. » Amorim l'appelle
Il s’entretiendra prochainement avec Amorim.
Les prochains jours s’annoncent décisifs. Modric doit se prononcer avant de partir en vacances : il dispose d’une offre du Real Madrid pour revenir comme dirigeant ou membre du staff, et pourrait en recevoir une du Milan. Le nouvel entraîneur, Ruben Amorim, doit s’entretenir avec lui et tenter de le convaincre de rester, même sans Ligue des champions, que le Croate aurait aimé disputer.
À Milan, la situation est sous contrôle.
Un élément supplémentaire joue en faveur du Milan : selon *La Gazzetta dello Sport*,Luka Modric se sent excellent à Milan, mieux même qu’il ne l’avait imaginé. Il s’y plaît, sa fille Ema évolue dans les équipes de jeunes du club, ses coéquipiers et, surtout, les supporters lui manifestent une grande affection. La direction, malgré la période de profonde restructuration, lui a fait savoir qu’elle serait ravie de le voir revenir aux commandes à Milanello. La décision lui appartient désormais.
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