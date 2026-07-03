Modric : « Ce n'est pas le moment de parler de mon avenir, vous le saurez bientôt. » Amorim l'appelle

La fin de sa carrière internationale est actée. Reste à savoir si ce sera aussi le cas pour son aventure en club. Après l’élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face au Portugal, Luka Modric a donc fait ses adieux à la sélection croate, qu’il a servie à 202 reprises et pour laquelle il a inscrit 29 buts. Interrogé dans les coulisses du stade de Toronto sur son avenir, le milieu de terrain a coupé court aux spéculations : « Ce n’est pas le moment d’en parler, vous le saurez bientôt. »