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imago-sport-1082165667.jpgMarco Canoniero
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Milan, zéro minute pour Diawara : le projet d’Amorim et ce qui filtre pour le mercato de janvier

Milan AC

Diawara est arrivé à l’AC Milan l’été dernier en provenance de Troyes pour 3 millions d’euros, plus des bonus : un investissement tourné vers l’avenir

Sankhoun Diawara est arrivé fin juillet à Milan, qui a investi environ 3 millions d’euros pour le recruter en provenance de Troyes. En 2025/26, il part initialement avec un temps de retard dans la hiérarchie, mais, à la faveur de la blessure de l’ancien de la Juventus Paolo Gozzi, il gagne progressivement une place dans le onze de départ. Il contribue ainsi, avec 14 apparitions (dont 12 comme titulaire), à la promotion du club en Ligue 1, en s’affirmant comme un point de repère de l’équipe lors de la seconde et décisive partie de saison. Il a également cumulé deux sélections avec l’équipe de France U19, en faisant ses débuts en amical en septembre 2024.


Au départ, son arrivée était prévue pour Milan Futuro, mais le joueur n’était pas convaincu car il avait aussi d’autres offres : l’appel de Ruben Amorim pour l’équipe première a rebattu les cartes et l’affaire s’est conclue rapidement. « Quand j’ai appris que le club voulait me recruter, je suis resté satisfait, heureux et aussi un peu surpris. Même si j’étais assez jeune, j’ai toujours apprécié Alessandro Nesta et c’est pour cela que j’ai pris son numéro. Un autre grand défenseur a évidemment été Paolo Maldini. » a-t-il déclaré le jour de sa présentation aux supporters dans le store de la via Dante à Milan.

  • QUI EST DIAWARA

    Un recrutement tourné avant tout vers l’avenir, compte tenu de son jeune âge et de sa faible expérience : Sankhoun Diawara est un défenseur gaucher aux qualités athlétiques marquées, avec un gabarit imposant (il mesure 1,90 m). Ses meilleures caractéristiques sont son efficacité dans les tacles, son sens de l’anticipation et sa puissance dans les duels aériens : des qualités qui lui permettent de casser les lignes adverses, en accompagnant souvent les transitions. Des caractéristiques à la Pavlovic, dont il serait la doublure naturelle.

    Bien qu’il soit à l’origine un défenseur central, sa polyvalence lui permet aussi d’être utilisé comme latéral gauche. Sankhoun est né à Paris le 13 janvier 2006 et, après ses premières expériences footballistiques au FC Solitaires Paris et au CA Paris-Charenton, il s’est formé comme joueur dans le centre de formation de l’ESTAC Troyes. Il fait ses débuts en équipe première en novembre 2024 en Coupe de France, une compétition dans laquelle il inscrit un an plus tard son premier but chez les professionnels contre l’UF Touraine.


    Il joue toujours avec un bracelet blanc au bras gauche. Même si son prénom est Sankhoun, tout le monde l’appelle « Papis » : un surnom reçu de sa mère, originaire de Guinée. Jusqu’ici, il a porté le maillot de la France chez les équipes de jeunes, mais grâce à sa double nationalité française et sénégalaise (héritée de son père), son avenir international reste encore à écrire, entre les Bleus et les Lions de la Teranga.

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  • DES DIFFICULTÉS INITIALES

    Jusqu’ici, Diawara, tout comme Comotto, attend encore de faire ses débuts avec le maillot de l’AC Milan lors de matches officiels. Devant lui dans la hiérarchie, il y a l’un des piliers de l’équipe comme Pavlovic et la mission, dès le départ, semble presque impossible. Amorim l’estime et le pousse, entraînement après entraînement, mais pour le moment il ne le considère pas encore prêt : les difficultés initiales, liées à la découverte du football italien et d’un grand club comme l’AC Milan, étaient prévues.

  • LE PROJET

    Pour entamer un nouveau cycle du bon pied, il est obligatoire de commettre le moins d’erreurs possible dans la première phase de la saison et d’éviter de prendre des risques avec les plus jeunes en les jetant dans le grand bain sans préparation adéquate. L Diawara travaille beaucoup et bien. L’idée de l’AC Milan serait de le garder dans l’effectif toute la saison afin qu’il mûrisse en expérience auprès des leaders du vestiaire, le mercato de janvier ne devrait pas concerner l’ancien de Troyes.

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