Milan, zéro minute pour Diawara : le projet d’Amorim et ce qui filtre pour le mercato de janvier

Un recrutement tourné avant tout vers l’avenir, compte tenu de son jeune âge et de sa faible expérience : Sankhoun Diawara est un défenseur gaucher aux qualités athlétiques marquées, avec un gabarit imposant (il mesure 1,90 m). Ses meilleures caractéristiques sont son efficacité dans les tacles, son sens de l’anticipation et sa puissance dans les duels aériens : des qualités qui lui permettent de casser les lignes adverses, en accompagnant souvent les transitions. Des caractéristiques à la Pavlovic, dont il serait la doublure naturelle.

Bien qu’il soit à l’origine un défenseur central, sa polyvalence lui permet aussi d’être utilisé comme latéral gauche. Sankhoun est né à Paris le 13 janvier 2006 et, après ses premières expériences footballistiques au FC Solitaires Paris et au CA Paris-Charenton, il s’est formé comme joueur dans le centre de formation de l’ESTAC Troyes. Il fait ses débuts en équipe première en novembre 2024 en Coupe de France, une compétition dans laquelle il inscrit un an plus tard son premier but chez les professionnels contre l’UF Touraine.





Il joue toujours avec un bracelet blanc au bras gauche. Même si son prénom est Sankhoun, tout le monde l’appelle « Papis » : un surnom reçu de sa mère, originaire de Guinée. Jusqu’ici, il a porté le maillot de la France chez les équipes de jeunes, mais grâce à sa double nationalité française et sénégalaise (héritée de son père), son avenir international reste encore à écrire, entre les Bleus et les Lions de la Teranga.