Maignan 6,5 : il a dû aller chercher le ballon au fond des filets à deux reprises, sans qu'on puisse lui en imputer la responsabilité. Décisif, cette fois-ci, grâce à un arrêt instinctif qui a privé Simeone d'un but déjà marqué à la 67e minute, ce qui compense son intervention sur Zapata en première mi-temps. Décisif.

Tomori 5,5 : une première mi-temps toujours en retard pour le défenseur anglais qui ne célèbre pas de la meilleure façon son retour en équipe nationale. Une faute par derrière lui coûte un carton jaune et son remplacement en deuxième mi-temps quand Allegri passe au 4-3-3 (à partir de la 46e, Athekame 6 : ordonné d'un point de vue tactique)

De Winter6 : il arrive en retard sur le rebond victorieux de Simeone qui a permis le but du 1-1 provisoire. Il se relève et se bat pour chaque ballon, centimètre par centimètre, tant contre Zapata que contre Adams.

Pavlovic6,5 : il dessine un arc-en-ciel d'une rare beauté pour le premier but du Diavolo, portant son total à 4 buts cette saison. Une demi-note en moins pour la faute ayant entraîné le penalty, tout à fait évitable, avec laquelle il offre (involontairement) un espoir aux Grenats en fin de match.

Saelemaekers 6 : match sans éclat ni défaillance : consciencieux sur le plan tactique, mais il manque de son énergie habituelle pour dynamiser les offensives rossoneri. (à partir de la 90e minute, Odogu sv)

Fofana 7 : Prati et Obrador tentent de mettre en place un double marquage qui ne dérange pas le Français, habile à se déplacer au bon moment pour bouleverser le dispositif tactique grenat. Il est récompensé par son deuxième but de la saison, le plus important car il scelle le sort du match. Déterminé. (à partir de la 70e minute, Ricci 6 : comme souvent, il a un impact positif sur le match en tant que remplaçant. Il frôle le but en fin de match)

Modric 6 : leader au milieu de terrain, il décide de laisser de côté son costume de super-héros car aujourd’hui, l’équipe avait besoin de pragmatisme et de victoire. Toujours présent et au cœur du jeu, il affiche une condition physique toujours brillante.

Rabiot 7 : le Duc est de retour et le Milan renoue avec la victoire, l'équation se répète avec une certaine facilité. Il marque un but de buteur accompli, son cinquième de la saison, qui met le match sur les rails des Rossoneri. Indispensable.

Bartesaghi 5,5 : en première mi-temps, il a beaucoup de mal à lire les mouvements de Pedersen. Il s'améliore en seconde période, mais dans l'ensemble, sa prestation est en dessous de la moyenne.

Pulisic 6 : dans les 20 premières minutes, en tant que deuxième attaquant, il peine à trouver la solution. Nettement meilleur lorsque le Milan passe en 4-3-3. C'est lui qui délivre la passe décisive, magnifique, pour le but de Rabiot. Ce n'est pas encore le vrai Pulisic, mais on voit au moins quelques signes de reprise. (à partir de la 77e Gimenez s.v)

Fullkrug 5,5 : il se présente au rendez-vous avec le mauvais costume : trop ample et trop lourd pour convaincre le tailleur Allegri. Un coup de tête au centre, quelques passes de la tête élémentaires et l'impression de ne jamais pouvoir faire de mal aux adversaires. Échec. (à partir de la 70e minute, Nkunku 6 : il se déplace bien en fin de match)





Entraîneur Allegri 6,5 : il lit bien le match en changeant de dispositif tactique pour freiner l'enthousiasme de Turin. Une victoire en or pour la course à la Ligue des champions.