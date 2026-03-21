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Milan-Turin, le ralenti en direct : penalty pour les Granata suite à une faute de Pavlovic sur Simeone

Les décisions arbitrales du match Milan-Torino, comptant pour la 30e journée de Serie A

Le trio d'arbitrage du match Milan-Torino :


Arbitre : FOURNEAU


Assistants : ROSSI M. - MORO


4e arbitre : DOVERI


VAR : NASCA


AVAR : MARESCA

  • LA RÉVISION VIDÉO

    83' - Ricci est tout près de porter le score à 4-1, mais de l'autre côté du terrain, Simeone est à terre. Fourneau va consulter la VAR et constate que Pavlovic a involontairement donné un coup de main au visage de Simeone. L'arbitre annonce au public de San Siro que l'intervention de Pavlovic est un penalty. Luca Marelli précise sur DAZN qu'il s'agit d'une situation d'intensité.


    88' - Turin réclame une faute de main de De Winter dans la surface de réparation. Il y a bien une touche de main, mais Fourneau laisse le jeu se poursuivre. Pour Luca Marelli, le bras du défenseur central rossonero n'a jamais bougé.

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