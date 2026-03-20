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Milan : que se passe-t-il dans le quartier San Francesco de San Donato ? Entre projets, recours devant le TAR et problèmes de dégradation

Suite au recours déposé par les Verts devant le tribunal administratif régional, le projet du Milan concernant le quartier San Francesco de San Donato est au point mort

La décision du Milan de se lancer à nouveau dans l'acquisition du site de San Siro a inévitablement entraîné des changements pour un autre projet signé Red Bird : la construction d'un stade autonome dans le quartier de San Francesco à San Donato Milanese.

Jusqu'à présent, la société américaine qui détient la majorité des parts du club de la via Aldo Rossi a déjà investi 55 millions d'euros, avant que l'accord de programme signé ne soit suspendu.

Pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir en arrière : le projet du nouveau stade du Milan dans le quartier de San Francesco à San Donato Milanese avait été bloqué par le tribunal administratif régional (TAR) de Lombardie en octobre 2025. Le jugement a annulé la délibération de 2021 qui transformait le quartier, en affectant une partie importante du terrain à des espaces verts, rendant ainsi illégitime le projet initial.

  • APERÇU DE LA SITUATION

    Le tribunal a suspendu la procédure à la suite du recours déposé par des citoyens et par le comité « No Stadio », remettant en cause l'affectation d'une partie importante des terrains (environ 45 000 m² sur une superficie totale bien plus vaste). Cette contestation a été principalement menée par les Verts, puis acceptée par le tribunal administratif régional (TAR).

    En janvier 2026, la municipalité a annoncé la conclusion négative de l'accord de programme, interrompant de fait le développement du projet principal du stade.

    D'après les informations recueillies par notre rédaction, la municipalité de San Donato est en phase d'attente concernant certaines évaluations et espère que le recours déposé par les Verts sera bientôt clarifié. L'objectif reste le même : évaluer et débattre d'un projet sérieux susceptible d'apporter des améliorations pour la communauté et pour la vitalité économique de la municipalité elle-même.



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  • ZONE ASSAINIE

    Le 10 juin 2024, il y a environ deux ans, le coup d'envoi avait été donné aux travaux de nettoyage général du quartier San Francesco à San Donato Milanese : il s'agissait de travaux comprenant la tonte de l'herbe, l'enlèvement des déchets et la pose d'une clôture. Un chantier important qui, au-delà des protestations des écologistes et des riverains concernant l'impact écologique, avait également conduit à la réhabilitation d'une vaste zone en proie à la délinquance et au trafic de drogue.

    Le risque majeur de cette phase d'impasse est que certains problèmes puissent à nouveau préoccuper tant le conseil municipal que la communauté de San Donato. Pour l'instant, selon des sources bien informées, la situation reste sous contrôle.

  • DÉPRÉCIATION DE ONZE MILLIONS

    La suspension de l'accord de programme a entraîné une dépréciation d'environ 11 millions d'euros, comme le souligne également le dernier bilan des Rossoneri : « augmentation des dépréciations d'autres immobilisations corporelles (en raison de la suspension de la procédure administrative relative à la réalisation du projet du nouveau stade dans la commune de San Donato Milanese) pour un montant de 11 millions d'euros ».

  • PROJETS FUTURS ET ALTERNATIVES

    Le Milan n'a absolument pas abandonné l'idée de développer un complexe sportif dans lequartier de San Francesco, situé au sud de Milan. Les terrains appartiennent à la société de la Via Aldo Rossi par l'intermédiaire de sa filiale SportLifeCity.

    Les rumeurs évoquent plusieurs alternatives à la construction du nouveau stade : la principale consiste à créer un centre pour les jeunes qui permettrait de mettre en œuvre le travail et les projets menés à Vismara.

    Mais il ne s'agit pas uniquement du secteur des jeunes, car le Milan envisage également un pôle dédié à son équipe féminine.

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