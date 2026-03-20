Milan : que se passe-t-il dans le quartier San Francesco de San Donato ? Entre projets, recours devant le TAR et problèmes de dégradation

La décision du Milan de se lancer à nouveau dans l'acquisition du site de San Siro a inévitablement entraîné des changements pour un autre projet signé Red Bird : la construction d'un stade autonome dans le quartier de San Francesco à San Donato Milanese.

Jusqu'à présent, la société américaine qui détient la majorité des parts du club de la via Aldo Rossi a déjà investi 55 millions d'euros, avant que l'accord de programme signé ne soit suspendu.

Pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir en arrière : le projet du nouveau stade du Milan dans le quartier de San Francesco à San Donato Milanese avait été bloqué par le tribunal administratif régional (TAR) de Lombardie en octobre 2025. Le jugement a annulé la délibération de 2021 qui transformait le quartier, en affectant une partie importante du terrain à des espaces verts, rendant ainsi illégitime le projet initial.