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CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Milan-Porto : pour Gimenez, arrêt puis reprise, négociations interrompues puis contacts relancés

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S. Gimenez

Du Portugal arrive la nouvelle d’un brusque coup de frein dans les négociations pour le transfert de l’attaquant mexicain

À Porto, le dossier Santiago Giménez est actuellement en stand-by. L’attaquant mexicain s’est remis de la blessure contractée lors de la Coupe du monde et attend désormais que son avenir soit défini. Milan a rejeté la première offre de Porto, qui entendait récupérer le joueur sous la forme d’un prêt gratuit avec option d’achat fixée à 15 millions d’euros, destinée à se transformer en obligation à l’atteinte de certains objectifs individuels.


Cette proposition n’a pas convaincu l’AC Milan, qui la juge insuffisante. Le club italien vise en effet un prêt payant, assorti d’une option pour un transfert définitif comprise entre 20 et 25 millions d’euros. Une formule pensée pour limiter autant que possible la perte économique liée au transfert de Giménez, acheté à Feyenoord pour environ 32 millions d’euros.

  • Négociations interrompues

    Le refus de l’AC Milan a ainsi refroidi, au moins pour le moment, la piste Porto. O Jogoindique que le club portugais a interrompu les négociations et que, au cours de la journée de mercredi, aucun développement n’a été enregistré concernant l’attaquant mexicain. La direction menée par André Villas-Boas aurait donc déjà commencé à explorer des alternatives sur le marché, avec l’objectif de fournir au plus vite à Francesco Farioli un nouveau numéro 9.

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  • Et puis la reprise

    Il est probable que la cause de la suspension momentanée des négociations ait été tactique, de la part du club portugais. Un coup d’arrêt, puis une reprise, pour tenter de mieux comprendre la position de l’AC Milan et les marges de manœuvre. Dans la journée en effet, comme le rapporte Matteo Moretto, les contacts entre les deux clubs ont repris.

  • LES MOTS DU PÈRE

    Voici les mots du père à Fox Sport Mexico : « Santiago va bien. Il y a des négociations en cours. Porto avait présenté une première offre à l’AC Milan, qui n’a toutefois pas été acceptée par le club milanais. Il y a en tout cas des discussions entre les deux clubs ».

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