À Porto, le dossier Santiago Giménez est actuellement en stand-by. L’attaquant mexicain s’est remis de la blessure contractée lors de la Coupe du monde et attend désormais que son avenir soit défini. Milan a rejeté la première offre de Porto, qui entendait récupérer le joueur sous la forme d’un prêt gratuit avec option d’achat fixée à 15 millions d’euros, destinée à se transformer en obligation à l’atteinte de certains objectifs individuels.





Cette proposition n’a pas convaincu l’AC Milan, qui la juge insuffisante. Le club italien vise en effet un prêt payant, assorti d’une option pour un transfert définitif comprise entre 20 et 25 millions d’euros. Une formule pensée pour limiter autant que possible la perte économique liée au transfert de Giménez, acheté à Feyenoord pour environ 32 millions d’euros.