Bonne nouvelle pour le Milan et Massimiliano Allegri à l'approche du match du 6 avril au stade Maradona contre le Napoli d'Antonio Conte. Conformément au programme dévoilé ces derniers jours, Ruben Loftus-Cheek a repris l'entraînement avec le groupe, équipé d'un dispositif de protection faciale. Le milieu de terrain rossonero avait été opéré au lendemain du match Milan-Parme pour soigner une fracture de l'os alvéolaire qui avait également entraîné la perte de plusieurs dents. L'intervention sur le milieu de terrain anglais avait été réalisée par une équipe de spécialistes en chirurgie maxillo-faciale.
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Milan : Loftus-Cheek reprend l'entraînement avec le groupe ; Leao et Gabbia suivent un programme de rééducation
EN VUE DE LA CONVOCATION
La collision fortuite avec Corvi semblait avoir compromis la saison de Loftus-Cheek, mais grâce au staff médical rossonero, il est désormais prêt à apporter son aide à l'équipe pour cette fin de saison qui pourrait réserver des surprises. L'Anglais s'est entraîné avec le groupe (réduit en raison de l'absence des joueurs retenus par leurs sélections nationales) et sera à la disposition d'Allegri pour le match au stade Maradona contre Naples.
TRAITEMENTS POUR LEAO ET GABBIA
RafaLeao et MatteoGabbia ont poursuivi leur programme de soins et de rééducation ; leur état et leurs progrès seront suivis au jour le jour. L'objectif, pour les deux joueurs, est d'être à nouveau disponibles pour Allegri dès la reprise après la trêve.