Milan : Loftus-Cheek reprend l'entraînement avec le groupe ; Leao et Gabbia suivent un programme de rééducation

Bonne nouvelle pour le Milan et Massimiliano Allegri à l'approche du match du 6 avril au stade Maradona contre le Napoli d'Antonio Conte. Conformément au programme dévoilé ces derniers jours, Ruben Loftus-Cheek a repris l'entraînement avec le groupe, équipé d'un dispositif de protection faciale. Le milieu de terrain rossonero avait été opéré au lendemain du match Milan-Parme pour soigner une fracture de l'os alvéolaire qui avait également entraîné la perte de plusieurs dents. L'intervention sur le milieu de terrain anglais avait été réalisée par une équipe de spécialistes en chirurgie maxillo-faciale.