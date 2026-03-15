À la 67e minute du match Lazio-Milan, alors que le score était de 1-0 pour les locaux, double changement pour les Rossoneri de Max Allegri : Leao et Fofana sortent, Fullkrug et Nkunku entrent.

Leao, de manière très flagrante et évidente, n'apprécie pas ce remplacement : il s'adresse d'abord à Maignan, qui le rejoint pour tenter de le calmer, puis secoue la tête. Au moment de quitter le terrain, Allegri tente de le serrer dans ses bras, mais le Portugais semble ne pas apprécier et se dégage. Comme le rapportent les reporters de DAZN, Leao dit à Allegri : « Mister, laissez-moi sur le terrain, il reste 20 minutes ».