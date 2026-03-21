Le Milan peut aussi ravir ses supporters. Non seulement grâce à ses résultats (excellents jusqu'à présent), mais aussi grâce à la performance et à la qualité de ses joueurs. Des joueurs comme Pulisic, Saelemaekers, Nkunku ou Fullkrug. Contre Turin, le Diavolo a joué une heure à un rythme effréné, se créant de nombreuses occasions et marquant pas moins de 3 buts. Tout cela a coïncidé avec la décision d'Allegri, secondé par Landucci et Dolcetti, d'élargir le jeu de Pulisic et Saelemaekers en passant à un 4-3-3. Une décision qui a complètement déstabilisé le dispositif tactique de D'Aversa, qui avait réussi à surprendre le Diavolo dans les 20 premières minutes de jeu.
Traduit par
Milan : le passage au 4-3-3 marque un tournant : voici pourquoi
ÉVOLUTION
Selon toute vraisemblance, le Milan continuera d'orienter ses choix techniques et de mercato vers le 3-5-2 qu'Allegri a adopté dès le premier jour pour apporter de la solidité et ce sens du danger à une équipe qui était bien trop vulnérable et qui affiche depuis plusieurs saisons un écart important entre les buts marqués et ceux encaissés.
Le sentiment, de plus en plus répandu, est toutefois celui d’une équipe qui s’exprime mieux avec deux ailiers sur les côtés et des arrières latéraux et des milieux de terrain libres de se décaler et d’attaquer les espaces entre l’intérieur et l’extérieur du terrain. Le cas le plus frappant est celui de Saelemaekers : déterminant, surtout en début de saison, pour apporter de l'équilibre en se dédoublant dans les deux phases de jeu, il tourne désormais au ralenti depuis plusieurs semaines, à court de carburant. Avec un arrière latéral derrière lui, l'international belge pourrait libérer son inspiration et ses foulées pour rendre le jeu offensif encore plus incisif.
Allegri et Landucci connaissent les qualités et les défauts de l'équipe et pourraient bientôt adopter une évolution naturelle en partant des principes initiaux qui ont permis d'obtenir tant de résultats (pas seulement en termes de simples chiffres au classement) lors de cette deuxième expérience sous le maillot rossonero.
7 FOIS OK
Allegri et les chiffres vont de pair ; le pragmatisme a toujours été l'une des principales qualités de l'entraîneur rossonero. Mais dans ce cas précis, ils viennent étayer la thèse selon laquelle, avec le 4-3-3, le Milan parvient à redresser la barre, comme en témoignent les 7 exemples de cette saison :
- À Crémone, alors que le score était de 0-0, Allegri est passé au 4-3-3 et a remporté le match 2-0.
- Contre Turin, alors que le score était de 1-1, le passage à l'attaque à trois a offert un beau spectacle et permis une victoire 3-2.
- À Florence, alors que la Fiorentina menait 1-0 grâce à Comuzzo, le passage au trio offensif a conduit au score final de 1-1, le but égalisateur étant inscrit par le remplaçant Nkunku.
- Contre Lecce, Fullkrug, épaulé par deux ailiers en fin de match, a inscrit le but de la victoire.
- À Pise, alors que le score était de 1-1, le changement de système a permis une victoire spectaculaire 3-2.
- Toujours face à Turin, mais lors du match aller, le Milan a renversé le score de 2-1 pour remporter une victoire enthousiasmante.
- Contre la Fiorentina, à San Siro, alors que le score était de 0-1, le passage au 4-3-3 a permis aux Rossoneri de s'imposer 2-1.
PAS SEULEMENT PENDANT LE MATCH
La progression de Pavlovic et le regain de confiance de Tomori marquent une nouvelle étape dans la saison du Milan. Le passage au 4-3-3 apparaît davantage comme un tournant que comme un pari risqué. Pour l'instant, selon ce qu'a réaffirmé Allegri ces dernières semaines (notamment après le match au Zini de Crémone), le staff technique rossonero ne le considère que comme un remède à utiliser en cours de match, lorsque le patient chétif doit se remettre sur pied.
Le retour de Gimenez pourrait toutefois semer quelques doutes supplémentaires. Peut-être dès cette trêve qui semble tomber à point nommé pour mettre au point des solutions alternatives en vue d’une fin de saison où il faudra serrer les ceintures et passer à la vitesse supérieure.