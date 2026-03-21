Milan : le passage au 4-3-3 marque un tournant : voici pourquoi

Allegri et les chiffres vont de pair ; le pragmatisme a toujours été l'une des principales qualités de l'entraîneur rossonero. Mais dans ce cas précis, ils viennent étayer la thèse selon laquelle, avec le 4-3-3, le Milan parvient à redresser la barre, comme en témoignent les 7 exemples de cette saison :





- À Crémone, alors que le score était de 0-0, Allegri est passé au 4-3-3 et a remporté le match 2-0.

- Contre Turin, alors que le score était de 1-1, le passage à l'attaque à trois a offert un beau spectacle et permis une victoire 3-2.

- À Florence, alors que la Fiorentina menait 1-0 grâce à Comuzzo, le passage au trio offensif a conduit au score final de 1-1, le but égalisateur étant inscrit par le remplaçant Nkunku.

- Contre Lecce, Fullkrug, épaulé par deux ailiers en fin de match, a inscrit le but de la victoire.

- À Pise, alors que le score était de 1-1, le changement de système a permis une victoire spectaculaire 3-2.

- Toujours face à Turin, mais lors du match aller, le Milan a renversé le score de 2-1 pour remporter une victoire enthousiasmante.

- Contre la Fiorentina, à San Siro, alors que le score était de 0-1, le passage au 4-3-3 a permis aux Rossoneri de s'imposer 2-1.