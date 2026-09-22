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Milan, l’ex-PDG Giorgio Furlani est officiellement hors de l’AC Milan

Milan AC

Giorgio Furlani, ancien administrateur délégué de l’AC Milan, est officiellement hors du Milan. La nouvelle composition du conseil d’administration

Le 25 mai dernier, via un communiqué conjoint, Red Bird entérinait le licenciement en bloc de tout le secteur sportif et dirigeant. Giorgio Furlani, ancien administrateur délégué de l'AC Milan, est resté formellement en poste jusqu'à aujourd'hui : l'extrait du registre du commerce montre en effet le nouvel organigramme du club lombard et le nom de l'ancien administrateur délégué ne figure plus au conseil d'administration. 

  • LA COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

    Voici la composition :

    PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
    Paolo Scaron

    DIRECTEUR GÉNÉRAL
    Massimo Calvelli

    ADMINISTRATEURS
    Gerry Cardinale
    Stefano Cocirio
    Randy Lewis Levine
    Riccardo Stefanelli
    Robert Jay Klein
    David Castelblanco
    Alfredo Craca

    Sur X, l’avocat Felice Raimondo explique : « Le conseil d’administration a désormais atteint son nombre minimum : l’article 15 des statuts établit que le conseil est composé d’un minimum de neuf à un maximum de quinze membres, nommés par l’assemblée ordinaire. »

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