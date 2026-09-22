Le 25 mai dernier, via un communiqué conjoint, Red Bird entérinait le licenciement en bloc de tout le secteur sportif et dirigeant. Giorgio Furlani, ancien administrateur délégué de l'AC Milan, est resté formellement en poste jusqu'à aujourd'hui : l'extrait du registre du commerce montre en effet le nouvel organigramme du club lombard et le nom de l'ancien administrateur délégué ne figure plus au conseil d'administration.
AC Milan
Traduit par
Milan, l’ex-PDG Giorgio Furlani est officiellement hors de l’AC Milan
LA COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Voici la composition :
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Paolo Scaron
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Massimo Calvelli
ADMINISTRATEURS
Gerry Cardinale
Stefano Cocirio
Randy Lewis Levine
Riccardo Stefanelli
Robert Jay Klein
David Castelblanco
Alfredo Craca
Sur X, l’avocat Felice Raimondo explique : « Le conseil d’administration a désormais atteint son nombre minimum : l’article 15 des statuts établit que le conseil est composé d’un minimum de neuf à un maximum de quinze membres, nommés par l’assemblée ordinaire. »
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