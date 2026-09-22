Milan, l’ex-PDG Giorgio Furlani est officiellement hors de l’AC Milan

Le 25 mai dernier, via un communiqué conjoint, Red Bird entérinait le licenciement en bloc de tout le secteur sportif et dirigeant. Giorgio Furlani, ancien administrateur délégué de l'AC Milan, est resté formellement en poste jusqu'à aujourd'hui : l'extrait du registre du commerce montre en effet le nouvel organigramme du club lombard et le nom de l'ancien administrateur délégué ne figure plus au conseil d'administration.