Goal.com
En directBillets

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Markus Krosche 2024Getty Images

Traduit par

Milan : Ibrahimovic veut Krosche : un Rangnick moins encombrant, mais aux résultats exceptionnels dans le domaine du transfert de joueurs

Milan AC
Mercato

Milan : la cote de Krosche est en hausse ; il séduit autant Cardinale qu’Ibrahimovic ; Ozek reste l’option alternative.

Le projet du Milan est toujours en cours de définition, avec un retard significatif par rapport au calendrier initial annoncé par Cardinale, qui promettait de conclure toutes les négociations en une semaine. Or, il s’est déjà écoulé 19 jours depuis la publication du communiqué officiel actant les départs d’Allegri, Tare, Furlani et Moncada, et aucun poste n’a encore été pourvu.


Depuis hier soir, le casting rossonero compte un candidat de moins : Ralf Rangnick s’est retiré, lassé d’attendre un signe du club de la via Aldo Rossi, et a prolongé son contrat avec l’Autriche, dont il est le sélectionneur. Outre Devin Ozek de Fenerbaçhe, les dirigeants milanais s’intéresseraient à Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht Francfort, né en 1980.

  • LA PHILOSOPHIE

    Krosche est un dirigeant qui a fait sienne la philosophie de Rangnick (c’est d’ailleurs le « Professeur » lui-même qui l’a recommandé à Leipzig), mais avec un style moins autoritaire dans ses décisions et plus proche de la figure classique du directeur technique. Sa philosophie est très similaire à celle du groupe Red Bull : les idées et la structure du club priment sur la valeur des joueurs. Dans chaque club où il a œuvré, il a mis en place un système axé sur le recrutement international, la viabilité économique, la promotion des jeunes et la capacité à céder les joueurs au meilleur moment. Lors des entretiens avec les joueurs – avait-il expliqué dans une récente interview – on planifie un parcours à long terme, en analysant l’évolution possible au cours de la première, de la deuxième et de la troisième année. Cette attention s’étend jusqu’à la gestion du sommeil et la prévention des blessures.

    • Publicité

  • LE ROI DES PLUS-VALUES

    Il s'approprie le modèle et bâtit une équipe de Leipzig compétitive : Nkunku, Dani Olmo et Gvardiol sont ses coups de cœur. Il rejoint l'Eintracht Francfort en 2021 et, en quatre saisons, remporte une Europa League et décroche deux qualifications pour la Ligue des champions. Il se distingue surtout sur le marché des transferts : Ekitike (vendu 85 M€ à Liverpool), Marmoush (75 M€ à Manchester City) et Kolo Muani (95 M€ au PSG), achetés 30 M€ au total et cédés 225 M€.