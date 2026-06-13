Milan : Ibrahimovic veut Krosche : un Rangnick moins encombrant, mais aux résultats exceptionnels dans le domaine du transfert de joueurs

Le projet du Milan est toujours en cours de définition, avec un retard significatif par rapport au calendrier initial annoncé par Cardinale, qui promettait de conclure toutes les négociations en une semaine. Or, il s’est déjà écoulé 19 jours depuis la publication du communiqué officiel actant les départs d’Allegri, Tare, Furlani et Moncada, et aucun poste n’a encore été pourvu.





Depuis hier soir, le casting rossonero compte un candidat de moins : Ralf Rangnick s’est retiré, lassé d’attendre un signe du club de la via Aldo Rossi, et a prolongé son contrat avec l’Autriche, dont il est le sélectionneur. Outre Devin Ozek de Fenerbaçhe, les dirigeants milanais s’intéresseraient à Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht Francfort, né en 1980.