Milan, Gimenez proche de Porto : contact avec Farioli. Ce qui se passe avec Camarda

L’avenir de Santi Gimenez s’éloigne de plus en plus de l’AC Milan et se rapproche toujours davantage de Porto. L’aventure de l’attaquant mexicain avec l’AC Milan, arrivé à Milan il y a seulement 18 mois, semble désormais toucher à sa fin. Le club portugais a en effet entamé des contacts officiels avec l’AC Milan pour emmener l’ancien du Feyenoord au Portugal et les négociations avancent à un rythme soutenu.





Les premiers retours sont positifs et les parties semblent avoir pris une direction précise : un prêt avec option d’achat fixée autour de 20 millions d’euros. Une opération sur laquelle Porto travaille avec conviction, aussi grâce à l’adhésion du joueur. Francesco Farioli, entraîneur de Porto, aurait en effet déjà eu un entretien avec Gimenez, recevant de la part du Mexicain une ouverture totale à un transfert au Portugal, comme l’a rapporté SportMediaset. Un signal important, qui pourrait encore accélérer des négociations déjà entrées dans le vif du sujet.



