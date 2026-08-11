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CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Milan, Gimenez proche de Porto : contact avec Farioli. Ce qui se passe avec Camarda

Milan AC
Mercato
FC Porto
S. Gimenez
F. Camarda

L’attaquant mexicain se rapproche d’un transfert à Porto, et l’AC Milan commence à chercher une nouvelle doublure pour Ramos

L’avenir de Santi Gimenez s’éloigne de plus en plus de l’AC Milan et se rapproche toujours davantage de Porto. L’aventure de l’attaquant mexicain avec l’AC Milan, arrivé à Milan il y a seulement 18 mois, semble désormais toucher à sa fin. Le club portugais a en effet entamé des contacts officiels avec l’AC Milan pour emmener l’ancien du Feyenoord au Portugal et les négociations avancent à un rythme soutenu.


Les premiers retours sont positifs et les parties semblent avoir pris une direction précise : un prêt avec option d’achat fixée autour de 20 millions d’euros. Une opération sur laquelle Porto travaille avec conviction, aussi grâce à l’adhésion du joueur. Francesco Farioli, entraîneur de Porto, aurait en effet déjà eu un entretien avec Gimenez, recevant de la part du Mexicain une ouverture totale à un transfert au Portugal, comme l’a rapporté SportMediaset. Un signal important, qui pourrait encore accélérer des négociations déjà entrées dans le vif du sujet.


  • AGENTS AU TRAVAIL

    Dans le même temps, les agents du Bebote sont en contact permanent avec le FC Porto afin de régler les derniers détails de l’accord et de parvenir au feu vert dans les plus brefs délais. La volonté des parties semble claire et, sauf surprise, Gimenez pourrait bientôt faire ses adieux à Milanello. L’éventuel départ du Mexicain ouvrirait toutefois inévitablement un autre besoin sur le marché milanais. L’AC Milan pourrait en effet repartir à la recherche d’un nouvel avant-centre, en profitant peut-être des dernières opportunités disponibles dans les derniers jours du mercato.


    Avec le départ de Gimenez, derrière le titulaire Gonçalo Ramos, il ne resterait en effet que Francesco Camarda. Un talent à l’avenir radieux, mais qui pourrait être considéré comme encore trop tendre pour assumer seul le poids d’un rôle aussi délicat sur l’ensemble de la saison. Pour Gimenez, le Portugal se rapproche donc de plus en plus. Et pour l’AC Milan, une nouvelle partie pourrait s’ouvrir sur le marché des attaquants.


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