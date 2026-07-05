Mario Gila devrait bientôt renforcer la défense du Milan : le club rossonero a donné un coup d’accélérateur décisif aux négociations et compte finaliser l’accord avec la Lazio entre lundi et mardi pour un montant de 30 millions d’euros.
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Milan-Gila, c’est fait : l’affaire devrait se conclure en début de semaine, les chiffres sont sur la table
DEUXIÈME COUP
Deuxième coup de ce mercato estival pour les Rossoneri : après avoir attiré dans l’équipe de Ruben Amorim, qui arrivera demain à Milan, le nouveau numéro 9 Gonçalo Ramos, le Diavolo s’apprête à conclure le transfert du défenseur espagnol de la Lazio. Les négociations ont fortement accéléré et devraient se finaliser en début de semaine.
30 millions d’euros pour la Lazio
L’AC Milan, qui a trouvé un accord avec le joueur sur uncontrat de cinq ans à 5 millions d’euros parsaison, devançant ainsi Naples et l’Atalanta, va désormais soumettre une offre de 30 millions d’euros (25 millions plus 5 millions de bonus) aux Biancocelesti. Selonles termes del’opération, 50 % de cette somme reviendront au Real Madrid au titre de la clause de pourcentage sur la revente.
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