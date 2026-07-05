Milan-Gila, c’est fait : l’affaire devrait se conclure en début de semaine, les chiffres sont sur la table

L’AC Milan, qui a trouvé un accord avec le joueur sur uncontrat de cinq ans à 5 millions d’euros parsaison, devançant ainsi Naples et l’Atalanta, va désormais soumettre une offre de 30 millions d’euros (25 millions plus 5 millions de bonus) aux Biancocelesti. Selonles termes del’opération, 50 % de cette somme reviendront au Real Madrid au titre de la clause de pourcentage sur la revente.







