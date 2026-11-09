Milan Futuro, quatrième match consécutif sans défaite : la première place n’est plus qu’à deux points. Pandolfi et Ossola font la différence

Face à l'équipe de Bergame, l'équipe a totalement dominé les débats, dans le jeu comme sur le plan des occasions, affichant l'attitude d'une formation qui vise les sommets, un rythme élevé et une lucidité désarmante dans les moments clés. Une démonstration de force qui nourrit ses ambitions de haut de tableau.

L'entente est excellente entre l'attaquant Asanji, très solide physiquement, et Vos, retrouvé : tous deux posent de nombreux problèmes d'entrée de jeu. Mais c'est Ossola qui dicte sa loi, confirmant des qualités de joueur de niveau supérieur : à la 30e minute, son tir du gauche frôle le poteau. Deux minutes plus tard, l'ouverture du score méritée arrive : Guernier, recruté l'été dernier en provenance de Birmingham, adresse une passe décisive parfaite au talentueux milieu de terrain Pandolfi. Né en 2008, le milieu inscrit un deuxième but en début de seconde période d'une frappe du gauche déviée qui trompe Rovelli pour le 2-0.

Le sort du match est scellé dans les dernières minutes : Cappelletti mène une contre-attaque parfaite et offre à Idrissi un ballon qu'il n'a plus qu'à pousser au fond pour le 3-0 définitif. Premier but de la saison pour l'ancien joueur de Chelsea, qui a surmonté les problèmes physiques de la saison dernière et devient un atout de plus en plus précieux pour Navarro.