Un dimanche mémorable pour l’AC Milan. L’équipe première a décroché une précieuse victoire sur le terrain difficile du Genoa de De Rossi, tandis que le Milan Futuro s’est offert un succès net et mérité, 3-0 face à la Virtus Ciserano Bergamo. Pour les joueurs de l’entraîneur Navarro, c’est un quatrième match consécutif sans défaite, qui confirme leur excellente forme depuis les victoires contre la Virtus Verona et le Chievo Verona, entrecoupées d’un match nul contre le Club Milano. Désormais, le Milan Futuro n’est plus qu’à deux points de la première place, avec Nibbiano et le Chievo à portée de dépassement.
Milan Futuro, quatrième match consécutif sans défaite : la première place n’est plus qu’à deux points. Pandolfi et Ossola font la différence
LE MATCH
Face à l'équipe de Bergame, l'équipe a totalement dominé les débats, dans le jeu comme sur le plan des occasions, affichant l'attitude d'une formation qui vise les sommets, un rythme élevé et une lucidité désarmante dans les moments clés. Une démonstration de force qui nourrit ses ambitions de haut de tableau.
L'entente est excellente entre l'attaquant Asanji, très solide physiquement, et Vos, retrouvé : tous deux posent de nombreux problèmes d'entrée de jeu. Mais c'est Ossola qui dicte sa loi, confirmant des qualités de joueur de niveau supérieur : à la 30e minute, son tir du gauche frôle le poteau. Deux minutes plus tard, l'ouverture du score méritée arrive : Guernier, recruté l'été dernier en provenance de Birmingham, adresse une passe décisive parfaite au talentueux milieu de terrain Pandolfi. Né en 2008, le milieu inscrit un deuxième but en début de seconde période d'une frappe du gauche déviée qui trompe Rovelli pour le 2-0.
Le sort du match est scellé dans les dernières minutes : Cappelletti mène une contre-attaque parfaite et offre à Idrissi un ballon qu'il n'a plus qu'à pousser au fond pour le 3-0 définitif. Premier but de la saison pour l'ancien joueur de Chelsea, qui a surmonté les problèmes physiques de la saison dernière et devient un atout de plus en plus précieux pour Navarro.
La qualité au pouvoir avec Ossola et Pandolfi
Après avoir passé une grande partie du stage estival avec l’équipe première, Ossola, né en 2007, confirme qu’il est un joueur hors norme pour la Serie D : il dessine le jeu, guide l’équipe et assume des responsabilités évidentes. Il mériterait de passer à l’échelon supérieur, avec la conviction qu’il aurait aussi son mot à dire en Serie B sans difficulté.
Parmi tant d’autres, il faut souligner la progression de Pandolfi : au-delà de son doublé, c’est un milieu de terrain de plus en plus impliqué dans le match, capable de se montrer décisif dans les 25 derniers mètres. Le Milan croit beaucoup en lui. Avec Vos, il peut former un milieu de terrain de très bon niveau. La créativité d’Idrissi, ajoutée au talent de Guernier, constitue les atouts sur lesquels Milan Futuro s’appuie désormais pour viser, sans aucun doute, la première place du classement.
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