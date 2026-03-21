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Gabriele Stragapede

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Milan, écoutez Hernanes : « Le 4-3-3 ? Allegri devrait repartir de là, les joueurs ont perdu leur flamme »

Les propos de l'ancien milieu de terrain sur la situation actuelle du Milan.

Une victoire difficile, mais exactement ce dont le Milan de Massimiliano Allegri avait besoin pour rebondir après la défaite contre la Lazio à l'Olimpico. Les Rossoneri s'imposent 3-2 face aux Granata et repassent devant Naples, reprenant la deuxième place et se rapprochant provisoirement à cinq points de l'Inter, en tête du classement de la Serie A, lors de cette trentième journée de championnat.

Une victoire qui redonne le moral après le faux pas dans la capitale et qui rapporte 3 points au club de la Via Aldo Rossi. Le changement de système opéré par Allegri en deuxième mi-temps a été décisif à cet égard, passant du 3-5-2 initial au 4-3-3 de la reprise, ce qui a donné plus de vivacité et de dynamisme à ses joueurs.

C'est l'ancien milieu de terrain de la Lazio, Hernanes, qui s'est chargé de commenter, décrire et analyser ce choix lors de l'émission Vamos sur DAZN.

  • SES PAROLES

    Hernanes souligne que ce Milan s'était désormais habitué à cette situation et qu'il faut désormais un coup de fouet pour redonner de la motivation à l'équipe : « C'était très important pour le Milan de rebondir, ils l'ont fait avec de la personnalité. Le Milan n’est pas en crise, mais dans une phase d’accoutumance. Tout semblait sous contrôle, mais maintenant c’est prévisible : les joueurs ont perdu leur flamme. En deuxième mi-temps, on a vu une autre équipe. Allegri doit repartir de là, il doit trouver quelque chose de nouveau pour redonner de la flamme et de l’énergie à cette équipe ».

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