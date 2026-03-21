Milan, écoutez Hernanes : « Le 4-3-3 ? Allegri devrait repartir de là, les joueurs ont perdu leur flamme »

Une victoire difficile, mais exactement ce dont le Milan de Massimiliano Allegri avait besoin pour rebondir après la défaite contre la Lazio à l'Olimpico. Les Rossoneri s'imposent 3-2 face aux Granata et repassent devant Naples, reprenant la deuxième place et se rapprochant provisoirement à cinq points de l'Inter, en tête du classement de la Serie A, lors de cette trentième journée de championnat.

Une victoire qui redonne le moral après le faux pas dans la capitale et qui rapporte 3 points au club de la Via Aldo Rossi. Le changement de système opéré par Allegri en deuxième mi-temps a été décisif à cet égard, passant du 3-5-2 initial au 4-3-3 de la reprise, ce qui a donné plus de vivacité et de dynamisme à ses joueurs.

C'est l'ancien milieu de terrain de la Lazio, Hernanes, qui s'est chargé de commenter, décrire et analyser ce choix lors de l'émission Vamos sur DAZN.