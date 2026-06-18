Milan : dix Rossoneri à la Coupe du monde : de Rabiot à Pulisic, le bilan après le premier match

Mike Maignan et Adrien Rabiot ont disputé l'intégralité de la rencontre, contribuant à la victoire convaincante de la France face au Sénégal (1-0). Le capitaine du Milan AC se voit toutefois attribuer la note de 5 : il a concédé un but sur une frappe de Mbaye au premier poteau et a montré quelques hésitations. Rabiot, lui, a été très bon, voire excellent, même dans son rôle inhabituel de milieu défensif devant la défense : une passe en profondeur lumineuse a permis à Barcola de marquer le but du 2-0.