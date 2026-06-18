Si l’Italie reste à quai pour la Coupe du monde, la Serie A, elle, sera bel et bien représentée : 66 joueurs du championnat italien sont actuellement en lice aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le Milan AC mène la danse avec dix internationaux, du gardien à l’attaquant. Dix joueurs des Rossoneri ont fait le voyage : Maignan (France), Rabiot (France), De Winter (Belgique), Saelemaekers (Belgique), Estupinan (Équateur), Modric (Croatie), Leão (Portugal), Jashari (Suisse), Pulisic (États-Unis) et Giménez (Mexique).
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Milan : dix Rossoneri à la Coupe du monde : de Rabiot à Pulisic, le bilan après le premier match
Rabbiot, le passeur, a brillé tandis que Maignan était en difficulté.
Mike Maignan et Adrien Rabiot ont disputé l'intégralité de la rencontre, contribuant à la victoire convaincante de la France face au Sénégal (1-0). Le capitaine du Milan AC se voit toutefois attribuer la note de 5 : il a concédé un but sur une frappe de Mbaye au premier poteau et a montré quelques hésitations. Rabiot, lui, a été très bon, voire excellent, même dans son rôle inhabituel de milieu défensif devant la défense : une passe en profondeur lumineuse a permis à Barcola de marquer le but du 2-0.
Les Belges n’ont pas disputé la moindre minute de jeu.
Les débuts d'Alexis Saelemaekers et de Koni De Winter ont été reportés : ils sont restés sur le banc pendant toute la durée du match qui s'est soldé par un match nul 1-1 entre la Belgique et l'Égypte. Garcia a préféré miser sur l'expérience de Trossard et de Mechele.
PULISIC EST EN PLEINE FORME
Dans la victoire écrasante des États-Unis face au Paraguay (4-1), la performance de Pulisic, digne d'un grand joueur, a particulièrement brillé : il a lancé l'action qui a conduit à l'autogoal du Paraguayen Bobadilla, ouvrant ainsi le score, puis a récidivé à la 35e minute en délivrant une passe décisive parfaite à l'attaquant de Monaco, Balogun. Il a quitté le terrain à la fin de la première mi-temps en raison d'un problème musculaire.
DÉCEPTION POUR GIMENEZ ET ESTUPINAN
Le Mexique domine l’Afrique du Sud 2-0 lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde, et tout le pays exulte… sauf Giménez, resté sur le banc durant les 90 minutes. Même scénario pour Estupinan : l’Équateur s’incline face à la Côte d’Ivoire, et le défenseur assiste impuissant à la rencontre depuis la touche.
MODRIC ET LEAO EN DIFFICULTÉ
LukaModric a connu un début de match à oublier : le milieu croate de 40 ans a souffert face au rythme imposé par une équipe d’Angleterre en pleine forme et a même commis la faute sur Madueke, entraînant le penalty transformé par Kane pour l’ouverture du score (1-0). Remplaçant, Leao est entré à la 73^e minute sans parvenir à changer la donne lors du match nul décevant entre le Portugal et le Congo. Enfin, Jashari est entré à la 89e minute lors du match nul retentissant de la Suisse contre le Qatar.