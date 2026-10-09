Milan, deux clubs de Serie A ont demandé Comotto pour janvier : Amorim n’est pas convaincu et veut le conserver dans l’effectif

Comotto est un milieu de terrain difficile à réduire à une seule étiquette. Il a le physique d’un récupérateur, les qualités pour jouer en relayeur et surtout une prédisposition naturelle à accompagner l’action et à se projeter dans la surface adverse. Lors de ses années avec la Primavera de l’AC Milan, il a disputé plusieurs matches en tant que meneur de jeu, avec la liberté de développer son football vertical. Ses caractéristiques sont claires et il ne manque désormais que le programme idéal pour les renforcer, les améliorer et les rendre fonctionnelles.





Parme estime avoir le bon projet technique pour mettre Comotto en valeur et, depuis l’été dernier, fait le pressing sur l’agent Beppe Riso, avec lequel il avait conclu l’opération Simone Lontani, un ancien du Milan parti libre. Ces derniers jours, le club ducal est revenu à la charge en demandant le joueur directement à l’AC Milan sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le Monza de Juric est lui aussi totalement ouvert à l’idée d’accueillir le joueur né en 2008 en prêt en janvier.