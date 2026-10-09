Dix-huit ans, déjà un championnat de Serie B important derrière lui et un contrat tout juste prolongé jusqu’en 2031. Un signal de confiance clair, sans équivoque. Christian Comotto fait partie des jeunes sur lesquels l’AC Milan a décidé de miser pour le présent et, surtout, pour l’avenir. Milieu de terrain né en 2008, fils de l’ancien défenseur de la Fiorentina et du Torino Gianluca Comotto, il est revenu à l’AC Milan après son prêt à Spezia et, à l’été 2026, il a été intégré au groupe de l’équipe première. Une bonne pré-saison avant les difficultés de ce début de saison. Tout à fait normales et prévisibles, Comotto a devant lui dans la hiérarchie deux champions comme Adrien Rabiot et Luka Modric, en plus du relancé Yunus Musah. Il est toutefois étonnant, dans un projet de valorisation, de voir la case du temps de jeu afficher zéro minute disputée dans ce tout premier segment de saison entre Serie A et Ligue Europa. Un chiffre qui a mis plusieurs clubs en alerte, eux qui ont déjà approché l’AC Milan pour demander sa disponibilité à un départ en prêt lors de la fenêtre hivernale du mercato.
Milan, deux clubs de Serie A ont demandé Comotto pour janvier : Amorim n’est pas convaincu et veut le conserver dans l’effectif
Monza et Parme intéressés
Comotto est un milieu de terrain difficile à réduire à une seule étiquette. Il a le physique d’un récupérateur, les qualités pour jouer en relayeur et surtout une prédisposition naturelle à accompagner l’action et à se projeter dans la surface adverse. Lors de ses années avec la Primavera de l’AC Milan, il a disputé plusieurs matches en tant que meneur de jeu, avec la liberté de développer son football vertical. Ses caractéristiques sont claires et il ne manque désormais que le programme idéal pour les renforcer, les améliorer et les rendre fonctionnelles.
Parme estime avoir le bon projet technique pour mettre Comotto en valeur et, depuis l’été dernier, fait le pressing sur l’agent Beppe Riso, avec lequel il avait conclu l’opération Simone Lontani, un ancien du Milan parti libre. Ces derniers jours, le club ducal est revenu à la charge en demandant le joueur directement à l’AC Milan sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le Monza de Juric est lui aussi totalement ouvert à l’idée d’accueillir le joueur né en 2008 en prêt en janvier.
Amorim n’est pas convaincu
Le choix d’Amorim et de Cardinale de conserver dans l’effectif Comotto comme Camarda avait été fort, tranché et courageux, et ce début de saison n’a pas ébranlé les certitudes du technicien et du patron de l’AC Milan. Désormais, la mission la plus ardue sera de donner de l’espace, de la confiance et du temps de jeu aux deux jeunes à un moment de la saison où l’AC Milan doit créer les conditions pour se montrer compétitif dans toutes les compétitions.
Amorim croit fortement en Comotto et étudie un plan pour le faire jouer lors de ce mois d’octobre dense en engagements (pas moins de 7 en seulement 20 jours). Mais sortir du onze de départ l’un entre Modric et Rabiot reste un exercice très difficile, à la limite du prohibitif. En l’état actuel, le technicien portugais ne voudrait pas donner son accord à un départ en prêt du joueur né en 2008, mais, évidemment, tout dépendra du temps de jeu que le garçon aura d’ici à janvier. Car travailler aux côtés de champions de ce calibre est toujours utile pour sa progression, mais au final, ce qui compte le plus, c’est l’espace pour entrer sur le terrain.
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