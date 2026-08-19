Arrivé en janvier en provenance du Partizan Belgrade pour 5 millions d’euros, Kostic a inscrit le 13 juillet dernier le premier but de la saison 2026-2027, lors de la première petite opposition à Milanello. Lors du match amical de Glasgow contre le Celtic, il a été titularisé, sans laisser de trace. Le Milan a décidé de ne pas l’intégrer au Milan Futuro et de lui donner une chance dans un championnat, celui des Pays-Bas, où les jeunes peuvent se mettre en valeur.