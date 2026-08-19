Avenir en prêt pour Andrej Kostic. L’AC Milan a décidé d’envoyer jouer l’attaquant monténégrin né en 2007, son transfert aux Pays-Bas au Sparta Rotterdam, club qui évolue en Eredivisie, est proche. Amorim a évalué l’ensemble de l’effectif, y compris l’ancien du Partizan Belgrade, et a décidé de le céder afin qu’il puisse enchaîner du temps de jeu. À ce jour, il n’est pas considéré comme un joueur prêt à évoluer en équipe première à l’AC Milan.
Gribaudi/ImagePhoto
Traduit par
Milan, départ d’Andrej Kostic : le transfert au Sparta Rotterdam est proche
NON au Milan Futuro
Arrivé en janvier en provenance du Partizan Belgrade pour 5 millions d’euros, Kostic a inscrit le 13 juillet dernier le premier but de la saison 2026-2027, lors de la première petite opposition à Milanello. Lors du match amical de Glasgow contre le Celtic, il a été titularisé, sans laisser de trace. Le Milan a décidé de ne pas l’intégrer au Milan Futuro et de lui donner une chance dans un championnat, celui des Pays-Bas, où les jeunes peuvent se mettre en valeur.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles