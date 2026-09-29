Selon les informations de notre rédaction, Alexis Salelemakers passera dans les prochaines heures des examens instrumentaux afin de comprendre l’ampleur de l’entorse à la cheville. Une fois le rapport médical obtenu avec le professeur Mazzoni, le protocole de rééducation sera établi pour l’ancien joueur de la Roma, qui était resté à Milanello pour travailler puisque le nouveau sélectionneur de la Belgique Van Bommel avait préféré tester d’autres joueurs lors de cette session de matches comptant pour la Ligue des nations.