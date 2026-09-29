L’AC Milan a repris l’entraînement après avoir bénéficié d’une semaine de vacances pour recharger les batteries en vue du tour de force qui attend le club lombard au mois d’octobre, avec 7 matches officiels en 31 jours. Amorim doit faire face à une très mauvaise nouvelle : Saelemakers s’est blessé à une cheville au cours de la séance du jour.
Milan, coup dur avec Saelemaekers pour Amorim : examens dans les prochaines heures pour comprendre la gravité de la blessure
Examens instrumentaux
Selon les informations de notre rédaction, Alexis Salelemakers passera dans les prochaines heures des examens instrumentaux afin de comprendre l’ampleur de l’entorse à la cheville. Une fois le rapport médical obtenu avec le professeur Mazzoni, le protocole de rééducation sera établi pour l’ancien joueur de la Roma, qui était resté à Milanello pour travailler puisque le nouveau sélectionneur de la Belgique Van Bommel avait préféré tester d’autres joueurs lors de cette session de matches comptant pour la Ligue des nations.
Mauvaise nouvelle pour Amorim
La blessure de Saelemekers est assurément une très mauvaise nouvelle pour Amorim, qui voulait travailler intensément avec le Belge durant cette trêve afin d’accroître son niveau de compréhension dans le nouveau rôle qu’il a imaginé pour lui : celui de meneur de jeu côté gauche. La bonne prestation livrée contre Lecce avait renforcé la conviction du technicien portugais, qui croise désormais les doigts en espérant un retour rapide sur les terrains d’Alexis.
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