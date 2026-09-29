Milan, combien coûte Kim ? La demande du Bayern Munich, la concurrence anglaise et le salaire

Ruben Amorim continue d’avoir les idées très claires pour son AC Milan. L’entraîneur portugais, qui a déjà repris le travail en vue du retour sur les terrains après la longue trêve des sélections nationales, étudie la manière d’adapter ses idées au matériel humain dont il dispose, mais en vue du prochain mercato de janvier, il poursuivra sa demande à Cardinale de renforts capables de renforcer son 3-4-2-1.





Dans cette optique, il faut de toute urgence un renfort supplémentaire d’expérience, doté d’aptitudes au marquage et de vitesse pour repartir vers l’arrière, à intégrer dans le secteur défensif aux côtés de Gila et Pavlovic. De nombreux noms sont suivis, mais attention aux opportunités de marché, comme pourrait l’être celle menant à l’ancien joueur de Napoli, Kim Min-Jae.



