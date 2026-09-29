Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
cm grafica kim bayern 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduit par

Milan, combien coûte Kim ? La demande du Bayern Munich, la concurrence anglaise et le salaire

Milan AC
Bayern Munich
Tottenham
Aston Villa
M. Kim

En janvier, l’AC Milan offrira un défenseur à Amorim. Le Coréen, ex-Napoli, est en tête de liste

Ruben Amorim continue d’avoir les idées très claires pour son AC Milan. L’entraîneur portugais, qui a déjà repris le travail en vue du retour sur les terrains après la longue trêve des sélections nationales, étudie la manière d’adapter ses idées au matériel humain dont il dispose, mais en vue du prochain mercato de janvier, il poursuivra sa demande à Cardinale de renforts capables de renforcer son 3-4-2-1.


Dans cette optique, il faut de toute urgence un renfort supplémentaire d’expérience, doté d’aptitudes au marquage et de vitesse pour repartir vers l’arrière, à intégrer dans le secteur défensif aux côtés de Gila et Pavlovic. De nombreux noms sont suivis, mais attention aux opportunités de marché, comme pourrait l’être celle menant à l’ancien joueur de Napoli, Kim Min-Jae.


  • Au Bayern, c’est un remplaçant

    Pour Vincent Kompany, le défenseur central né en 1999 est aujourd’hui considéré comme un simple remplaçant. Le club et les agents du joueur, dont le contrat court encore pour deux ans jusqu’au 30 juin 2028, s’assiéront bientôt autour d’une table pour discuter du mécontentement du joueur, avec toutefois la certitude claire qu’aujourd’hui, pour le manager belge, les plans sur le terrain ne changeront pas.

    • Publicité

  • Le Bayern demande 25 millions, problème de salaire

    Et alors, en janvier, la piste d’un transfert pourrait redevenir d’actualité, mais pas à n’importe quel prix, car le mercato hivernal reste compliqué pour tout le monde, et parce que les Bavarois devraient ensuite, le cas échéant, lui trouver un remplaçant.


    Pour Kim Min-Jae, le Bayern n’accordera pas de grosse remise, mais il est normal que son évaluation, rapporte le Corriere dello Sport, ne soit pas hors marché compte tenu du rôle qu’il occupe dans l’effectif. Pour le Sud-Coréen, la demande est d’environ 25 millions d’euros, mais la partie la plus compliquée sera de compenser le riche salaire de 7 millions d’euros par saison qu’il perçoit actuellement en Bavière.

  • La concurrence anglaise

    Et dans ce sens, malgré l’intérêt de l’AC Milan, le plus grand problème pour le club milanais sera celui de la concurrence, fortunée, qui viendra des clubs de Premier League. Aston Villa, déjà à la recherche du remplaçant idéal de Konsa, déjà vendu l’été dernier, et surtout Tottenham de Roberto De Zerbi sont déjà sur les rangs pour l’ancien de Naples, alors que ce dernier, pour sortir de la grave crise actuelle, pense déjà à la prochaine campagne de renforts afin de trouver des solutions.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google