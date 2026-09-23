Parmi les secrets de la réaction immédiate de l’AC Milan, vue contre Lecce après la lourde défaite contre Benfica, il y a le travail de manager de Ruben Amorim, qui a consacré du temps à des échanges avec certains cadres du vestiaire comme Pulisic, Saelemaekers et Modric. Ces derniers ont été parmi les meilleurs sur le terrain et on ne peut pas réduire tout cela à une simple coïncidence. Les nombreux problèmes résolus par le technicien portugais au cours de la dernière semaine ont mis en évidence la nécessité de structurer le club avec des figures de terrain capables de mettre leur expérience et leurs connaissances au service de l’équipe dans le quotidien de la vie à Milanello.
Milan : Cardinale veut construire une structure dirigeante plus forte, un Head of Football va arriver, Krosche reste en course
Cardinale vise une structure de niveau mondial
Au cours de l’été, les plans ne se sont pas vraiment déroulés comme il l’avait imaginé : d’abord Rangnick a capoté, puis Krosche. L’idée d’intégrer un responsable du football, une figure au sommet dans une structure où tout conduit à l’évaluation finale du propriétaire Cardinale, a toujours figuré à l’agenda de RedBird dans une révolution qui a destitué le tout-puissant Giorgio Furlani et qui a effacé la figure du directeur sportif telle qu’elle est entendue dans notre football.
Cardinale veut aller de l’avant dans ce qu’il considère comme une révolution, une rupture avec les schémas du modèle italien, et il a l’intention d’accélérer pour le nouveau Head of Football, c’est-à-dire un dirigeant qui travaillera en binôme avec Ruben Amorim en le soutenant dans les moments les plus critiques.
Krosche est toujours en course, mais il n’est pas le seul
D’après ce qui filtre de sources proches du fonds RedBird, il existe une short-list de 2 à 3 noms dont sortira le nouveau Head of Football. Parmi eux, la candidature de Markus Krosche, actuellement encore en poste à l’Eintracht Francfort malgré les dissensions des derniers mois, reste d’actualité. Celle de l’expérimenté dirigeant allemand est probablement la candidature la plus solide et des nouveautés devraient arriver prochainement à ce sujet.
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