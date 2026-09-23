Milan : Cardinale veut construire une structure dirigeante plus forte, un Head of Football va arriver, Krosche reste en course

Au cours de l’été, les plans ne se sont pas vraiment déroulés comme il l’avait imaginé : d’abord Rangnick a capoté, puis Krosche. L’idée d’intégrer un responsable du football, une figure au sommet dans une structure où tout conduit à l’évaluation finale du propriétaire Cardinale, a toujours figuré à l’agenda de RedBird dans une révolution qui a destitué le tout-puissant Giorgio Furlani et qui a effacé la figure du directeur sportif telle qu’elle est entendue dans notre football.

Cardinale veut aller de l’avant dans ce qu’il considère comme une révolution, une rupture avec les schémas du modèle italien, et il a l’intention d’accélérer pour le nouveau Head of Football, c’est-à-dire un dirigeant qui travaillera en binôme avec Ruben Amorim en le soutenant dans les moments les plus critiques.