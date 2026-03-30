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Emanuele Tramacere

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Milan, Bellanova dans le viseur : contacts avec son entourage et l'Atalanta, avec une prime liée à la liste

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Allegri veut au moins un renfort sur le flanc qui soit déjà prêt à jouer

Le Milan pense déjà à l'avenir et, en vue de la saison prochaine, quelle que soit sa place finale dans ce championnat, il souhaite constituer un effectif à la hauteur pour pouvoir rivaliser sur trois fronts.


Massimiliano Allegri a déjà dressé une liste d'objectifs et, surtout, a indiqué les secteurs du terrain où les investissements sont les plus nécessaires. Parmi ceux-ci figure notamment le poste d'ailier défensif, l'objectif étant d'intégrer à l'effectif un joueur polyvalent capable d'évoluer aussi bien en tant qu'ailier défensif devant une défense à trois qu'au sein d'une ligne défensive à quatre. C'est dans cette optique que s'inscrivent les contacts avec Raoul Bellanova.


  • ESTUPINAN ÉLIMINÉ, SEULEMENT DEUX CERTAINES

    Malgré son but lors du derby, Allegri a globalement écarté Pervis Estupinan et estime que seuls Alexis Saelemaekers et Davide Bartesaghi sont à la hauteur de son Milan pour la saison prochaine. D'où sa décision de demander à Tare et Furlani de recruter au moins un arrière latéral, de préférence droitier, si l'on ne parvient pas à céder l'ancien joueur de Brighton sur le marché, afin de le faire alterner avec le Belge qui pourrait également jouer plus en avant.

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  • CONTACTS POUR BELLANOVA

    Selon Tuttosport, c'est de là qu'est venue l'idée de tâter le terrain pour Bellanova. Depuis l'arrivée de Raffaele Palladino à l'Atalanta, le latéral italien a perdu du terrain dans la hiérarchie, a raté le coche pour l'équipe nationale et souhaiterait avoir plus de temps de jeu.


    Des contacts ont eu lieu tant avec l'entourage du joueur qu'entre les clubs, notamment avec l'Atalanta, qui ne peut toutefois pas faire de concessions excessives sur l'évaluation de son transfert. Pour le faire venir à Bergame depuis Turin, la famille Percassi a en effet déboursé 25 millions d'euros au début de la saison dernière.

  • IL Y A LA PRIME DE LISTE

    Bellanova n'est pas un nouveau venu au Milan, puisque ce latéral né en 2000 est à tous égards un produit du centre de formation rossonero, malgré son départ prématuré pour Bordeaux pour 1 million d'euros au cours de l'été 2019.


    C'est un élément important, car l'ancien joueur de l'Inter ferait partie de cette liste de joueurs « formés au club », ce qui facilite la constitution des effectifs pour la Serie A et la Ligue des champions.


    À ce jour, le Milan compte sur Gabbia, Bartesaghi et Torriani pour sa liste « homegrown », Bellanova occupant, le cas échéant, la 4e place.



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