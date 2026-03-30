Milan, Bellanova dans le viseur : contacts avec son entourage et l'Atalanta, avec une prime liée à la liste

Le Milan pense déjà à l'avenir et, en vue de la saison prochaine, quelle que soit sa place finale dans ce championnat, il souhaite constituer un effectif à la hauteur pour pouvoir rivaliser sur trois fronts.





Massimiliano Allegri a déjà dressé une liste d'objectifs et, surtout, a indiqué les secteurs du terrain où les investissements sont les plus nécessaires. Parmi ceux-ci figure notamment le poste d'ailier défensif, l'objectif étant d'intégrer à l'effectif un joueur polyvalent capable d'évoluer aussi bien en tant qu'ailier défensif devant une défense à trois qu'au sein d'une ligne défensive à quatre. C'est dans cette optique que s'inscrivent les contacts avec Raoul Bellanova.



