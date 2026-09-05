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Milan, Amorim : « Nous avons recruté beaucoup de joueurs de premier plan. Tomori réintégré parce que Gabbia s’est blessé »

Milan AC

Ruben Amorim, entraîneur de l’AC Milan, présente le choc contre la Juventus lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match

Ruben Amorim se présente en conférence de presse avec la conviction de pouvoir donner une suite au bon début de championnat avec deux succès consécutifs contre le Torino et Venise. L’entraîneur portugais présente ainsi le défi contre la Juventus.


Vous reconnaissez-vous dans le portrait dressé par vos joueurs ?
« J’essaie de le faire, parce qu’en dehors du terrain, ce sont des êtres humains et je suis le leader de ce vestiaire. C’est mon travail d’aider mes joueurs, mais sur le terrain, nous devons travailler dur, il n’y a pas d’autre voie. Il faut bien le faire pour gagner des matches et des trophées. Je suis très exigeant en salle, sur le terrain. En dehors, je suis en revanche un garçon qui veut les aider, eux comme leurs familles. »

  • Sur Tomori et le mercato

    Cette veille de match est particulière, c’est votre premier Juventus-Milan : quelle idée vous faites-vous de l’équipe ? Pourquoi avez-vous réintégré Tomori dans le groupe ?
    « Je parle tous les jours avec Cardinale et Calvelli, donc il est normal de les avoir ici ; pour vous, non, mais pour moi, oui. Je suis très satisfait du mercato. Nous avons de nouveaux joueurs qui sont ce qu’il y a de mieux et qui nous aideront pendant la saison, mais aussi à l’avenir. C’est notre objectif. Je veux aussi m’attarder sur la manière dont fonctionne Milan : il faut que tout le monde soit aligné sur certains joueurs à recruter. Si quelqu’un n’est pas aligné, on ne prend pas ce joueur ; on passe plus de temps à réfléchir afin que la décision prise soit la meilleure. Et cet été, nous l’avons été. Tomori ? Nous avons eu un problème avec Gabbia, nous ne savons pas combien de temps cela durera. Cela ressemble un peu à la situation de la pré-saison avec Gila. Si l’on regarde notre calendrier, nous devons jouer 4 matches à 10 joueurs, c’est pour cela que je veux que nous soyons préparés à toute éventualité. Tomori reste de toute façon un excellent joueur, j’ai vu à l’entraînement qu’il s’entraînait bien. Ma priorité, c’est l’équipe, et à ce moment-là, j’ai pensé que le meilleur choix était de le réintégrer dans le groupe. » 


    Quelle note donnez-vous au mercato du Milan ? Restez-vous convaincu qu’en attaque, il ne manquerait pas un joueur à associer à Camarda et Ramos ?
    « Tout le monde donne des notes. La mienne ? 10. Mes joueurs sont les meilleurs du monde, parce que tous ceux que nous avons intégrés au groupe sont parfaits pour cette voie. Il est normal que nous puissions aussi penser à des caractéristiques différentes, mais je pense que nous devons donner de l’espace à Camarda. Nous pouvons aussi jouer avec 3 joueurs capables de tourner. Parfois, changer les caractéristiques des attaquants peut nous aider. Il n’existe aucune équipe au monde qui ait toutes les caractéristiques à tous les postes pendant la saison. Nous utiliserons Camarda. Ensuite, cela dépend évidemment des matches : si nous gagnons, tout ira bien, tandis que si nous perdons, quelques problèmes naîtront. Mais je suis content de mon équipe. »

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  • Sur Rabiot, Moreira et Chivu

    Pensez-vous que le moment est venu d’aligner Rabiot et Moreira ?
    « Nous verrons. Je ne vous donnerai pas aujourd’hui le onze de départ de demain. C’est aussi important, pour les rotations que nous avons dans l’effectif, de garder pour nous qui débutera demain. Moreira a deux semaines d’entraînement. Il est mieux préparé que la semaine dernière. C’est une option, tout comme Rabiot, à deux postes. Donc nous verrons quel sera notre onze de départ. » 


    Que répondez-vous à Chivu, qui dit que Juventus-Milan n’est pas un duel pour le Scudetto ?
    « Rien. Je suis concentré sur notre match. Si nous gagnons demain, nous serons en tête du classement avec d’autres. Je suis concentré sur nous, sur le travail à faire. Donc je n’ai rien à dire à ce sujet. » 

    Comment vivez-vous ce premier grand choc en Italie ?
    « Je pense que cela dépend de la pression que l’on se met. Il faut gagner chaque match, donc je ne pense pas que les grands chocs soient plus importants que les autres. Pendant la pré-saison, nous n’avons pas gagné certains matches et la pression était déjà là. Dans les grands clubs, il y a toujours de grands chocs. Ce sera un bon test pour comprendre si nous nous sommes améliorés par rapport à la semaine dernière, d’autant plus que nous affronterons une grande équipe et un grand entraîneur, à l’extérieur. Je suis enthousiaste, je pense que mon équipe est prête. Moi, je suis prêt. Ce sera une journée de travail normale pour moi et je suis enthousiaste à l’idée de voir mon équipe demain. » 


    Pensez-vous pouvoir utiliser les paroles de Chivu pour stimuler l’équipe ? Moreira, le voyez-vous davantage comme piston et comme joueur de soutien ?
    « Je vois Moreira comme piston, mais il y aura des matches où il pourra jouer plus haut ou avec Chukwueze. Nous avons beaucoup de joueurs à faire tourner. Sur les paroles de Chivu : pour moi, si nous avons besoin de ces paroles pour nous motiver à Milan, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Ces dernières années, nous avons terminé à des places au classement qui nous invitent à beaucoup travailler. Nous avons beaucoup à faire, honorer nos supporters et ramener le club au niveau qu’il mérite. Nous n’avons pas besoin des paroles de Chivu pour nous motiver. La chose la plus importante, c’est que moi je vois l’AC Milan, et pour moi c’est le meilleur club du monde, mais en 20 ans nous avons gagné 0 Coupe d’Italie et 2 Scudetti. Quelque chose ne va pas, nous le savons. Nous avons beaucoup à faire, nous devons travailler et atteindre nos objectifs à temps. Ce que dit Chivu ou n’importe qui d’autre ne m’intéresse pas. Mais nous devons nous concentrer sur la raison pour laquelle, au fil des années, l’AC Milan n’a pas été l’AC Milan. C’est pour cela qu’il vaut mieux se concentrer sur notre équipe, et ce que disent les autres ne doit pas nous intéresser. Nous travaillons pour ramener l’équipe au niveau qu’elle mérite. » 


    Quel type d’entraîneur est Spalletti ? Vous n’avez jamais battu la Juventus comme joueur ou entraîneur ?
    « C’est normal, quand vous affrontez une défense à 3 ou à 4, la manière de presser ou d’attaquer change. Nous devons changer certaines choses, mais nous le ferons. Cela dit, je ne suis pas certain de la manière dont la Juventus défendra. Il y aura quelques aspects tactiques qui changeront, mais nous changerons aussi parce que nous l’avons déjà fait pendant la pré-saison. Spalletti n’a pas besoin de présentation : il est intelligent, il a de grandes qualités, il connaît le championnat, j’aime la manière dont il fait jouer son équipe. Ce sera un match difficile, nous n’en sommes qu’au début mais nous savons que nous sommes prêts pour le match. Ce sera un beau match et je n’ai jamais battu la Juventus comme entraîneur, mais comme joueur, si. Je serai prêt à le faire pour la première fois comme entraîneur. » 


  • SUR LE CALENDRIER

    Selon vous, êtes-vous en train de progresser en défense ? Avez-vous bien étudié le calendrier qui vous attend, mais est-ce normal selon vous ?
    « Je n’ai jamais eu une série de matches aussi dense dans ma carrière, même pas en Premier League. Ce sera difficile, mais nous pouvons aussi faire souffler certains joueurs, nous ferons tourner, raison pour laquelle nous aurons tous ces joueurs à disposition. Il est important pour moi de voir ces joueurs jusqu’en janvier, puis nous comprendrons bien ce qui se passera. La défense ? Pour moi, contre le Torino, nous avons mieux contrôlé les transitions, contre Venise moins. Nous devons rester concentrés à chaque match. Nous avons de gros problèmes en défense quand nous perdons le ballon, pas dans l’organisation défensive. Nous avons beaucoup travaillé pendant cette semaine, et puis j’ai des défenseurs centraux comme Pavlovic et Mario (Gila, NDLR) qui pensent être des numéros 10. Je n’ai pas été satisfait du match réalisé contre Venise, et nous devons faire mieux contre des top teams comme la Juventus. » 

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