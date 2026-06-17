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goncalo ramos milan psgGetty Images

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Milan : Amorim est tenté par Ramos, évalué à 40 millions d’euros, et Gimenez pourrait lui libérer de la place

Milan AC
Paris Saint-Germain
Mercato

Milan : Amorim cherche un grand numéro 9 ; Ramos, du PSG, est très apprécié et pourrait quitter la France.

Précision importante : Jorge Mendes n’a en aucun cas participé aux négociations ayant mené à la signature de Ruben Amorim au Milan pour les trois prochaines saisons. Gerry Cardinale a rencontré l’entraîneur portugais à Lisbonne la semaine dernière, avant de négocier avec son agent de longue date, Costa. Aucune collaboration sur le marché des transferts n’est prévue avec le super-agent portugais : si des joueurs de son agence Gestifute sont contactés, c’est uniquement parce qu’ils figurent sur la liste des profils recommandés par Amorim lui-même.


Parmi ces joueurs figure l’attaquant du PSG Gonçalo Ramos, que Jorge Mendes cherche à éloigner de Paris et qu’il avait déjà proposé au Milan et à la Juventus en janvier. Né en 2001, le jeune avant-centre est fortement attiré par l’idée d’évoluer en Serie A.

  • Giménez laisse sa place à Ramos.

    La révolution à Milan ne se limitera pas au board : elle épargnera pas non plus l’effectif. Plusieurs éléments quitteront le club pour des raisons extra-sportives, tandis que d’autres, malgré le soutien répété du staff, seront poussés vers la sortie en raison d’un rendement insuffisant. Cas emblématique : l’international mexicain Santiago Gimenez. Outre son total de buts en championnat bloqué à zéro, le club rossonero a peu apprécié sa gestion de la dernière saison.

    La décision est prise : « El Bebote » est mis sur le marché et le club s’activera pour faciliter le départ de l’ancien joueur du Feyenoord. L’objectif est clair : récupérer une somme conséquente à réinvestir dans un nouveau numéro 9.

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  • AMORIM RÉCOLTE UN VIF SUCCÈS

    Ramos se sent bien au PSG sur le plan humain, mais il souhaite jouer davantage : cette année, il n’a été titulaire qu’à de très rares occasions et, malgré un temps de jeu réduit, il a réussi à marquer 12 buts. Lors de ses premiers entretiens avec les dirigeants du Milan, Amorim a justement désigné l’ancien joueur du Benfica comme l’un de ses profils préférés en raison de son style de jeu. Le nouvel entraîneur des Rossoneri apprécie pleinement l’attaquant, même si d’autres candidats seront aussi étudiés, car négocier avec un club aussi riche que le PSG s’avère toujours complexe.

  • OPTION DE PRÊT

    Évalué à 45 millions d’euros, Ramos représente un investissement conséquent, surtout puisque le Milan ne dispute pas la Ligue des champions. L’idée serait donc de différer l’achat définitif à 2027, enpassant par un prêt avec option d’achat ou avec obligation d’achat conditionnelle, afin d’étaler les coûts. Ces options avaient déjà été étudiées lors des récents contacts avec Mendes, entre mars et avril derniers.