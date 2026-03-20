Discutez-vous de l'avenir avec Tare ? Dans quelle mesure est-il important de poursuivre avec ce groupe de travail ?
« Je vois Tare tous les jours, on déjeune ensemble à Milanello, on est en stage ensemble, on parle de la dynamique de l'équipe, des points sur lesquels on pourrait intervenir. Furlani est venu nous rendre visite après le derby et on a déjeuné ensemble. Quand on parlera de l'avenir, et on ne l'a pas encore fait, on le fera tous ensemble. »
À propos de la vidéo diffusée à la mi-temps de la finale de la Ligue des champions entre le Real et Dortmund : Ancelotti a fait confiance à ses vétérans. Dans le contexte du Milan, l'équipe a-t-elle besoin de joueurs aussi charismatiques pour viser le plus haut ?
« C'était un Real où Modric et Kroos ont ensuite arrêté. Le seul qui est resté, c'est Carvajal. Nous ne devons pas penser à ce qui s'est passé il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est une génération complètement différente. En Italie surtout, nous n'avons pas la puissance économique pour rivaliser avec les autres clubs d'Europe. Il suffit de regarder les chiffres d'affaires. Au bout du compte, celles qui vont en demi-finale sont les équipes les plus fortes sur le plan économique. Quand la marge d'erreur est réduite, il faut être doué et avoir de la chance pour construire l'équipe. Si tu génères un milliard de chiffre d'affaires, tu peux dépenser davantage même si tu te trompes de 200 millions. Le club du Milan travaille pour être compétitif et durable. Aujourd’hui, le club est une entreprise : c’est pourquoi l’aspect sportif est tout aussi important que l’aspect commercial. Il faut une chaîne qui relie l’équipe première aux activités de base : c’est ainsi que l’on construit une base solide sur laquelle le club peut s’appuyer, sinon on passe du coq à l’âne. Si l’on ne crée pas ces bases, on est toujours en pleine mer.
Faut-il peut-être améliorer toutes les autres situations qui ne dépendent pas uniquement des attaquants ?
« Il faut améliorer la complicité entre les joueurs. Pulisic et Leao ont peu joué ensemble à ces postes, mais c’est vrai aussi pour les autres. Il y a tout de même eu d’excellentes combinaisons, comme celle entre Fullkrug et Pulisic à Florence. Dimanche, en revanche, Pulisic ne l’a pas vu, ça peut arriver dans le football. »
N’est-ce pas un cliché de dire que les équipes italiennes ont tant de mal en Europe ? L’intensité dépend-elle des joueurs, de l’entraîneur, du championnat ?
« Je ne vais pas m'étendre là-dessus, car je n'explique rien et je n'ai pas la vérité en poche. Il ne faut pas dénigrer le football italien. Nous avons des caractéristiques qui sont les nôtres, cela fait partie de l'histoire du peuple italien, depuis le Moyen Âge et la défense des forts. Maintenant, tout le monde parle. La vitesse de la passe est certainement différente et dépend des joueurs. Pourquoi les matchs sont-ils plus rapides en Europe ? Tout d'abord parce que c'est quitte ou double. Le championnat anglais est complètement différent, ni meilleur ni pire. Quand on dit qu’en Italie le jeu stagne et qu’il y a moins d’espaces, voyons le côté positif : il est plus difficile de marquer des buts. Nous sommes nés et avons grandi ainsi, et nous avons évolué. Nous ne devons pas aller imiter d’autres pays qui ont une culture différente. L’histoire varie d’un club à l’autre. Il faut réorganiser les centres de formation, trouver des formules différentes. Mais il ne suffit pas de dire, il faut agir ! Et prendre des décisions. Je m'arrête là, sinon je vais devenir polémique. Je pense qu'il faudrait présenter des chiffres sur tous les centres de formation. Ces chiffres devraient être mis en avant. Nous devons nous inquiéter car beaucoup d'enfants qui jouent au football arrêtent tôt et se mettent au tennis. Pour arriver à des joueurs comme Sinner, il y a tout un travail en amont. Il faut être vigilant. Ceux qui comprennent le fonctionnement des centres de formation n'ont qu'à mettre en place des réformes. »