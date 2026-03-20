Le duo Leao-Pulisic :

« En ce qui concerne le duo Leao-Pulisic, ils ont connu une saison marquée par les blessures : l'un a manqué la préparation, l'autre a fait une bonne préparation puis a été absent pendant deux mois. Il est désormais important de bien finir ces deux derniers mois. Pulisic va bien, d'un point de vue physique, il a livré une bonne performance à Rome. Il manque de précision dans ses tirs, mais il va la retrouver. Rafa a marqué 9 buts, il reste encore des matchs à jouer et il peut atteindre la barre des dix. Mais maintenant, nous avons tout le monde à disposition, pour jouer, il faut se réveiller. Tout le monde. »

L'avenir de Modric :

« C'est le club qui s'en chargera. Ça dépend de lui. Il a une Coupe du monde à disputer... En attendant, laissons-le jouer, laissons-le s'amuser. »





Le classement :

« Il faut regarder devant, mais aussi derrière. C’est ce qui rend le football merveilleux : l’équilibre est fondamental. Tant que l’objectif n’est pas atteint, il faut rester concentré sur cet objectif. Il faut prendre des points demain pour faire un petit pas en avant. Contre la Lazio, nous aurions pu être plus précis et nous l’avons payé cher. Demain, nous devons faire un match bien organisé, sans en faire trop, et avec l’objectif de ramener les trois points à la maison ».

Les passes manquées de Pulisic pour Leao. Que manque-t-il pour améliorer leur entente ?

« Que celui qui a le ballon doit voir qui est démarqué (rires, ndlr). Il ne lui a pas donné ce ballon parce qu’il ne l’a pas vu. Mais cela s’est produit d’autres fois aussi. En football, c’est le choix de la dernière passe qui fait la différence. J’ai dit à Leao : « Il ne t’a pas vu, sinon il te l’aurait donné ». Ce n’était pas si compliqué. »





Comment avez-vous réussi à totaliser 60 points malgré les difficultés en attaque, à savoir Pulisic qui n’a pas marqué depuis le 28 décembre et Leao souffrant d’une pubalgie ?

« Parce que l’équipe a travaillé collectivement. Nous avons eu des problèmes de blessures chez les attaquants, mais nous ne pensons pas au passé. J’ai revu le match contre la Lazio, il y a eu des erreurs techniques dans les 30 derniers mètres. Nous avons encaissé un but qu’on aurait pu éviter, mais ça arrive. Demain, nous avons un match compliqué, nous avons besoin de tous les joueurs qui sont en forme. Nous espérons récupérer Loftus-Cheek, Gabbia lui-même, et Gimenez va améliorer sa condition physique. Il faut mettre les objectifs individuels au service du groupe, sinon nous allons nous retrouver, après 8 mois, à jouer notre place en Ligue des champions. »