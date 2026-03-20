Goal.com
En direct
grafica allegri milan 2025 26Calciomercato.com

Traduit par

Milan, Allegri : « Modric ? Ça dépend de lui. Gimenez sera convoqué. En attaque, tout le monde doit se réveiller. »

Massimiliano Allegri présente le match de samedi entre son équipe du Milan et le Torino lors de la conférence de presse habituelle de la veille

Plus que 24 heures avant Milan-Turin, un match crucial pour relancer les ambitions des Rossoneri au classement. C'est ainsi que Massimiliano Allegri a présenté le match contre les Granata de D'Aversa lors de la conférence de presse d'avant-match à Milanello.


Luka Modric a apporté son Ballon d'Or 2018 à la Casa Milan. Est-ce le symbole de son lien déjà fort avec le Milan ?

« Luka est arrivé et a apporté ses qualités sur le plan technique, mais surtout sur le plan humain et professionnel, en particulier pour les plus jeunes. Voir un joueur, un homme – Luka a 40 ans – avec une telle passion et un tel amour pour ce qu’il fait, c’est incroyable. Cela suscite l’enthousiasme et apporte de la positivité au sein du groupe. »

  • À PROPOS DE L'AFFAIRE LEAO, DU BULLETIN MÉDICAL ET DE PULISIC

    Comment va Gimenez ? Comment va Leao après l'incident de Rome ? Quelle est l'ambiance ?

    « Après une dispute, il y a toujours des excuses. Ce sont des choses qui arrivent au cours d'une saison où les points comptent beaucoup. La seule chose à faire, c'est de rester sereins, demain nous avons un match important avant la trêve. C'est difficile car depuis l'arrivée de D'Aversa, Turin obtient de bons résultats. Oublions ce qui s'est passé, nous devons nous concentrer sur demain. Gimenez va bien, il sera convoqué demain. »

    La course au titre est-elle terminée ?

    « C’est normal que la défaite contre la Lazio… C’est ce qui rend le football merveilleux : tout le monde pensait que l’Inter avait perdu 2 points, mais ce n’est pas le cas. Ils ont leur destin entre leurs mains pour le titre, nous avons le nôtre pour la Ligue des champions. Nous devons nous concentrer match après match. Ensuite, quand les chiffres diront que l'Inter a remporté le titre et que le Milan est qualifié pour la Ligue des champions, alors nous ne pourrons plus remporter le titre et nous ne pourrons plus nous qualifier pour la Ligue des champions. »

    • Publicité

  • CLASSEMENT, MODRIĆ ET ENCORE PULISIC

    Le duo Leao-Pulisic :

    « En ce qui concerne le duo Leao-Pulisic, ils ont connu une saison marquée par les blessures : l'un a manqué la préparation, l'autre a fait une bonne préparation puis a été absent pendant deux mois. Il est désormais important de bien finir ces deux derniers mois. Pulisic va bien, d'un point de vue physique, il a livré une bonne performance à Rome. Il manque de précision dans ses tirs, mais il va la retrouver. Rafa a marqué 9 buts, il reste encore des matchs à jouer et il peut atteindre la barre des dix. Mais maintenant, nous avons tout le monde à disposition, pour jouer, il faut se réveiller. Tout le monde. »

    L'avenir de Modric :

    « C'est le club qui s'en chargera. Ça dépend de lui. Il a une Coupe du monde à disputer... En attendant, laissons-le jouer, laissons-le s'amuser. »


    Le classement :

    « Il faut regarder devant, mais aussi derrière. C’est ce qui rend le football merveilleux : l’équilibre est fondamental. Tant que l’objectif n’est pas atteint, il faut rester concentré sur cet objectif. Il faut prendre des points demain pour faire un petit pas en avant. Contre la Lazio, nous aurions pu être plus précis et nous l’avons payé cher. Demain, nous devons faire un match bien organisé, sans en faire trop, et avec l’objectif de ramener les trois points à la maison ».

    Les passes manquées de Pulisic pour Leao. Que manque-t-il pour améliorer leur entente ?

    « Que celui qui a le ballon doit voir qui est démarqué (rires, ndlr). Il ne lui a pas donné ce ballon parce qu’il ne l’a pas vu. Mais cela s’est produit d’autres fois aussi. En football, c’est le choix de la dernière passe qui fait la différence. J’ai dit à Leao : « Il ne t’a pas vu, sinon il te l’aurait donné ». Ce n’était pas si compliqué. »


    Comment avez-vous réussi à totaliser 60 points malgré les difficultés en attaque, à savoir Pulisic qui n’a pas marqué depuis le 28 décembre et Leao souffrant d’une pubalgie ?

    « Parce que l’équipe a travaillé collectivement. Nous avons eu des problèmes de blessures chez les attaquants, mais nous ne pensons pas au passé. J’ai revu le match contre la Lazio, il y a eu des erreurs techniques dans les 30 derniers mètres. Nous avons encaissé un but qu’on aurait pu éviter, mais ça arrive. Demain, nous avons un match compliqué, nous avons besoin de tous les joueurs qui sont en forme. Nous espérons récupérer Loftus-Cheek, Gabbia lui-même, et Gimenez va améliorer sa condition physique. Il faut mettre les objectifs individuels au service du groupe, sinon nous allons nous retrouver, après 8 mois, à jouer notre place en Ligue des champions. »

  • À PROPOS DE LA PRESSION, OPEN VAR, FULLKRUG ET LEAO

    L'équipe subissait-elle trop de pression à Rome ? Craignez-vous un contrecoup psychologique ?

    « Il ne doit pas y avoir de contrecoup, d’autant plus que nous avons commis certaines erreurs qu’il faut essayer d’éviter et que nous devons être plus précis devant le but. Nous avons également eu des occasions favorables, mais nous avons aussi encaissé 2 ou 3 buts de la même manière. Nous y avons travaillé, et nous espérons faire un meilleur match défensivement demain. En première mi-temps, nous avons concédé 9 contre-attaques, le nombre le plus élevé de l'année. Mais le match contre la Lazio est le prolongement de celui de Crémone, qui avait déjà été un match décousu. Le derby, c'est différent, l'attention est différente. Nous devons retrouver sereinement notre organisation, qui est notre force. »

    Faut-il miser sur Leao et Pulisic ou donner une chance à Fullkrug, qui est le seul attaquant de pointe ?

    « Il y a des solutions après le match quand on en a besoin. Jusqu’à présent, Gimenez n’était pas disponible et n’a pas le rythme de match. En effet, pendant la trêve, nous verrons s’il faut organiser un match, car si, à 20 minutes de la fin, vous avez besoin d’un joueur avec ces caractéristiques, vous n’en avez qu’un seul. Donc, soit vous le faites jouer dès le début, soit à la fin. Tout le monde va bien, nous avons besoin de tout le monde. D’ici la fin, avoir 5 attaquants à disposition est très important. »

    À propos de Leao :

    « Il peut très bien jouer en tant qu’avant-centre, il suffit de voir les mouvements qu’il a effectués dimanche, contre l’Inter et Crémone, avec ces attaques en profondeur. Quand le jeu s’ouvre, il se sent un peu plus à l’aise, mais quand il s’écarte et que le ballon ne lui parvient pas, il sort un peu du match… ».

    Ils veulent mettre fin à l’Open VAR, qu’en pensez-vous ?

    « Je ne sais pas, c’est à eux de décider. Moins on en fait, mieux c’est. Je crois qu’il y a l’arbitre, et qu’ils sont même bons. Laissons-les arbitrer. Dans toutes les situations, l’équilibre doit régner. La frontière est mince entre l’intervention du VAR et celle de l’arbitre, il se peut que cela fasse pencher la balance. Quand ils trouveront le bon équilibre entre eux, l’arbitre sera encore plus serein. Mais les arbitres sont bons, ils s’améliorent depuis les derniers matchs. Guida a bien arbitré, il a laissé jouer, il n’a pas sifflé les fautes légères et c’est normal, le football est un sport de hommes. Il y a beaucoup de jeunes arbitres, ils ont besoin d’acquérir de l’expérience. Les arbitres plus âgés ont plus d’expérience et de maîtrise de la situation. »



  • À PROPOS DE LA TARE, DU FOOTBALL EUROPÉEN ET DES DIFFICULTÉS DU FOOTBALL ITALIEN

    Discutez-vous de l'avenir avec Tare ? Dans quelle mesure est-il important de poursuivre avec ce groupe de travail ?

    « Je vois Tare tous les jours, on déjeune ensemble à Milanello, on est en stage ensemble, on parle de la dynamique de l'équipe, des points sur lesquels on pourrait intervenir. Furlani est venu nous rendre visite après le derby et on a déjeuné ensemble. Quand on parlera de l'avenir, et on ne l'a pas encore fait, on le fera tous ensemble. »

    À propos de la vidéo diffusée à la mi-temps de la finale de la Ligue des champions entre le Real et Dortmund : Ancelotti a fait confiance à ses vétérans. Dans le contexte du Milan, l'équipe a-t-elle besoin de joueurs aussi charismatiques pour viser le plus haut ?

    « C'était un Real où Modric et Kroos ont ensuite arrêté. Le seul qui est resté, c'est Carvajal. Nous ne devons pas penser à ce qui s'est passé il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est une génération complètement différente. En Italie surtout, nous n'avons pas la puissance économique pour rivaliser avec les autres clubs d'Europe. Il suffit de regarder les chiffres d'affaires. Au bout du compte, celles qui vont en demi-finale sont les équipes les plus fortes sur le plan économique. Quand la marge d'erreur est réduite, il faut être doué et avoir de la chance pour construire l'équipe. Si tu génères un milliard de chiffre d'affaires, tu peux dépenser davantage même si tu te trompes de 200 millions. Le club du Milan travaille pour être compétitif et durable. Aujourd’hui, le club est une entreprise : c’est pourquoi l’aspect sportif est tout aussi important que l’aspect commercial. Il faut une chaîne qui relie l’équipe première aux activités de base : c’est ainsi que l’on construit une base solide sur laquelle le club peut s’appuyer, sinon on passe du coq à l’âne. Si l’on ne crée pas ces bases, on est toujours en pleine mer.

    Faut-il peut-être améliorer toutes les autres situations qui ne dépendent pas uniquement des attaquants ?

    « Il faut améliorer la complicité entre les joueurs. Pulisic et Leao ont peu joué ensemble à ces postes, mais c’est vrai aussi pour les autres. Il y a tout de même eu d’excellentes combinaisons, comme celle entre Fullkrug et Pulisic à Florence. Dimanche, en revanche, Pulisic ne l’a pas vu, ça peut arriver dans le football. »

    N’est-ce pas un cliché de dire que les équipes italiennes ont tant de mal en Europe ? L’intensité dépend-elle des joueurs, de l’entraîneur, du championnat ?

    « Je ne vais pas m'étendre là-dessus, car je n'explique rien et je n'ai pas la vérité en poche. Il ne faut pas dénigrer le football italien. Nous avons des caractéristiques qui sont les nôtres, cela fait partie de l'histoire du peuple italien, depuis le Moyen Âge et la défense des forts. Maintenant, tout le monde parle. La vitesse de la passe est certainement différente et dépend des joueurs. Pourquoi les matchs sont-ils plus rapides en Europe ? Tout d'abord parce que c'est quitte ou double. Le championnat anglais est complètement différent, ni meilleur ni pire. Quand on dit qu’en Italie le jeu stagne et qu’il y a moins d’espaces, voyons le côté positif : il est plus difficile de marquer des buts. Nous sommes nés et avons grandi ainsi, et nous avons évolué. Nous ne devons pas aller imiter d’autres pays qui ont une culture différente. L’histoire varie d’un club à l’autre. Il faut réorganiser les centres de formation, trouver des formules différentes. Mais il ne suffit pas de dire, il faut agir ! Et prendre des décisions. Je m'arrête là, sinon je vais devenir polémique. Je pense qu'il faudrait présenter des chiffres sur tous les centres de formation. Ces chiffres devraient être mis en avant. Nous devons nous inquiéter car beaucoup d'enfants qui jouent au football arrêtent tôt et se mettent au tennis. Pour arriver à des joueurs comme Sinner, il y a tout un travail en amont. Il faut être vigilant. Ceux qui comprennent le fonctionnement des centres de formation n'ont qu'à mettre en place des réformes. »

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Torino crest
Torino
TOR