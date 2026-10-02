Il y avait beaucoup d’attente du côté de Milan pour le match amical programmé aujourd’hui sur les terrains d’entraînement de Carnago, à Milanello, et qui a opposé Padoue (de l’ancien de la maison Massimiliano Mirabelli) aux joueurs de Ruben Amorim.

De nombreux enseignements positifs sont venus de l’AC Milan sur le terrain, mais le résultat final n’a récompensé aucune des deux équipes avec le score final de 1-1, obtenu grâce au but de l’ouverture du score milanaise signé Ossola, avant la réponse de la tête de Sgarbi dans les dernières minutes.