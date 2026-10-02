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Emanuele Tramacere
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Milan : 1-1 en amical contre Padoue, Ossola marque sur une passe décisive de Loftus-Cheek

Milan AC
Calcio Padova

L’AC Milan est entré sur le terrain aujourd’hui pour un match amical de préparation en vue du retour à la compétition après la trêve internationale.

Il y avait beaucoup d’attente du côté de Milan pour le match amical programmé aujourd’hui sur les terrains d’entraînement de Carnago, à Milanello, et qui a opposé Padoue (de l’ancien de la maison Massimiliano Mirabelli) aux joueurs de Ruben Amorim.

De nombreux enseignements positifs sont venus de l’AC Milan sur le terrain, mais le résultat final n’a récompensé aucune des deux équipes avec le score final de 1-1, obtenu grâce au but de l’ouverture du score milanaise signé Ossola, avant la réponse de la tête de Sgarbi dans les dernières minutes.

  • Les projecteurs braqués sur Hutchinson et Loftus-Cheek

    Le match était en effet l’occasion de voir les progrès réalisés par l’entraîneur portugais dans la construction d’une équipe à son image.

    Beaucoup d’absents, évidemment retenus par leurs sélections, mais une grande attention était portée sur des joueurs comme Hutchinson, Loftus-Cheek et Pulisic, restés au travail sous les ordres de l’entraîneur portugais, et qui ont apporté des réponses positives lors de la première période.

  • Le rapport et les choix d’Amorim

    Le Milan d’Amorim a débuté la rencontre avec ce onze : Terracciano, Gabbia, Gila, Tomori, Diawara, Loftus-Cheek, Comotto, Terracciano, Idrissi, Hutchinson et Pulisic.


    En première période, l’AC Milan s’est montré dangereux avec Hutchinson, Idrissi et Pulisic, mais sur toutes ces occasions, le gardien Sorrentino a empêché l’AC Milan de marquer. Les Milanais sont donc rentrés aux vestiaires sur le score de 0-0.


    En seconde période, les entrées d’Ossola et de Nirash Perera, qui ont remplacé Hutchinson et Idrissi, puis à la 79e minute le premier tournant du match : Loftus-Cheek résiste à un duel et sert Ossola, qui signe le 1-0 d’un puissant tir croisé. En fin de match, Sgarbi a égalisé en trouvant le chemin des filets de la tête.

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