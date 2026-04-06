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Mikey Moore, jeune prodige de Tottenham, raconte l'épisode cardiaque qui l'a cloué au lit pendant six semaines
Une maladie rare met un frein à l'ascension d'une étoile montante
En novembre 2024, Moore a été diagnostiqué avec une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, après avoir ressenti des douleurs thoraciques soudaines. Ce diagnostic a contraint l'adolescent à six semaines d'alitement strict, lui interdisant toute forme d'exercice physique, alors même qu'il commençait à s'imposer dans l'équipe première de Tottenham.
Racontant ce moment sur le site officiel de Tottenham, Moore a déclaré : « Je jouais vraiment bien, je commençais à trouver mes marques en équipe première, puis je crois que c'était juste avant le match contre Galatasaray. Je m'étais entraîné quelques jours avant, je pense que j'étais prêt à débuter ou à entrer en jeu lors de ce match, puis je suis allé prendre une leçon de conduite ce soir-là et tout à coup, j'ai ressenti une douleur dans la poitrine.
Le médecin m’a appelé et m’a simplement dit : “Oublie le football pour l’instant”. On a découvert que j’avais une myocardite, causée par un virus qui s’était propagé à mon cœur et m’avait provoqué cette douleur. J’ai eu de la chance que cela soit détecté tôt, car je ne sais pas ce qui aurait pu arriver par la suite. Je crois que je suis resté alité pendant six semaines. Je n’avais pas le droit de faire le moindre exercice. »
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« Je me sens au meilleur de ma forme »
Le jeune international anglais a reconnu qu'il avait été difficile de gérer le poids psychologique de la maladie, d'autant plus que des rumeurs incessantes circulaient sur son état physique. Aujourd'hui de nouveau en pleine forme et épanoui chez les Rangers, où il est prêté, Moore est déterminé à tourner la page sur cette alerte médicale.
Il a ajouté : « Il y avait beaucoup de rumeurs à l'époque et c'était difficile à gérer. Ces six semaines n'ont pas été six semaines passées à m'entraîner en salle comme pour une blessure habituelle. En ce moment, je me sens au meilleur de ma forme. Je me sens un peu comme lorsque j'ai commencé à jouer à Tottenham. Tout ça, c'est du passé. Je l'ai mis derrière moi. C'est tout, vraiment. »
Le prêt aux Rangers témoigne de sa ténacité
Malgré cette frayeur, Moore a prouvé sa résistance cette saison en disputant 41 matches avec les Rangers, le grand club écossais, toutes compétitions confondues. L'ailier a joué un rôle clé en Premiership, où il a disputé 27 rencontres, inscrivant six buts et délivrant deux passes décisives, contribuant ainsi à maintenir son équipe dans la course au titre.
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Une fin de match décisive avant le retour des Spurs
Moore s'apprête à vivre une fin de saison palpitante, les Rangers n'étant qu'à un point des Hearts, leaders du championnat, alors que la course au titre de la Premiership écossaise entre dans sa phase finale. Le jeune joueur jouera un rôle essentiel dans cette dernière ligne droite avant son retour prévu à Tottenham fin juin, où il est sous contrat jusqu'en 2030. Ayant prouvé sa résistance, il devrait se battre pour une place dans l'effectif de l'équipe première pour la saison 2026-2027.