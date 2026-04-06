Mikey Moore, jeune prodige de Tottenham, raconte l'épisode cardiaque qui l'a cloué au lit pendant six semaines

En novembre 2024, Moore a été diagnostiqué avec une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, après avoir ressenti des douleurs thoraciques soudaines. Ce diagnostic a contraint l'adolescent à six semaines d'alitement strict, lui interdisant toute forme d'exercice physique, alors même qu'il commençait à s'imposer dans l'équipe première de Tottenham.

Racontant ce moment sur le site officiel de Tottenham, Moore a déclaré : « Je jouais vraiment bien, je commençais à trouver mes marques en équipe première, puis je crois que c'était juste avant le match contre Galatasaray. Je m'étais entraîné quelques jours avant, je pense que j'étais prêt à débuter ou à entrer en jeu lors de ce match, puis je suis allé prendre une leçon de conduite ce soir-là et tout à coup, j'ai ressenti une douleur dans la poitrine.

Le médecin m’a appelé et m’a simplement dit : “Oublie le football pour l’instant”. On a découvert que j’avais une myocardite, causée par un virus qui s’était propagé à mon cœur et m’avait provoqué cette douleur. J’ai eu de la chance que cela soit détecté tôt, car je ne sais pas ce qui aurait pu arriver par la suite. Je crois que je suis resté alité pendant six semaines. Je n’avais pas le droit de faire le moindre exercice. »